嘉義15隻品種貓開放認養！2/19線上登記 年齡、模樣、品種一次看
日前在嘉義縣新港鄉有業者私自繁殖品種貓，並在網路上進行出售，遭嘉義縣家畜疾病防治所依違反動物保護法規定開罰10萬元整罰鍰，貓隻全數沒入。事件曝光後，隨即吸引大批愛貓人士關注，紛紛致電詢問認養事宜。對此，防治所也正式公布，將在2月19日上午8點起採網路填表認養，並於2月29日公開直播抽籤。
記者潘毅／綜合報導
嘉義縣家畜疾病防治所表示，去年底接獲台北市動物保護處通報，執行網路寵物交易案件，發現新港鄉有貓隻私自繁殖並在網路張貼出售，抵現場發現數隻品種貓，有公母貓混籠及母貓哺餵幼貓等非法繁殖情形，最終開罰並沒入貓隻。
家畜所指出，本次事件沒入15隻極受歡迎的品種貓，包含小步舞曲、曼赤肯、英國長毛貓、布偶貓、摺耳貓及混種貓，目前皆已完成晶片植入、絕育及狂犬病疫苗注射，貓齡從5個月至3歲不等。
家畜所也提到，為求公平起見，避免認養序位認定引起爭議，將於2月19日上午8點至23日下午5點，採用網路填表方式開放認養登記，須說明認養意願、後續飼養方式及環境，經篩選評估合適者，統計後如單一貓隻合適認養人超過2人以上，將於2月29日上午10點，在嘉義縣動物保護教育園區粉絲專頁直播公開抽籤，決定認養人。
此外，經評估合適且抽中之認養人將由家畜所人員聯絡並預約前往園區完成認養程序，若正取認養人因特殊事由未能辦理認養，將由備取遞補。