下面超乾！拒絕愛愛快鬧婚姻危機　婦產醫「這手術」搶救性福

我是廣告 請繼續往下閱讀
有些女性因為前述症狀，常出現「我下面很乾，夫妻生活很不舒服，因常常拒絕先生都快引起婚姻危機了」、「我是賀爾蒙敏感型的乳癌患者，化療後更年期症狀很不舒服，但又不能使用賀爾蒙治療該怎麼辦？」、「生完小孩很多年了，運動、跑步、跳繩還是會漏尿，要是遇上感冒咳嗽更是漏的厲害，有辦法改善嗎？」等疑問。
林季瑤說，此類症狀通過口服女性賀爾蒙、外用賀爾蒙藥膏，可改善10到25%的症狀，但若是遇到賀爾蒙高感受性的癌症或是哺乳中的女性，使用雌激素會使泌乳量下降，可考慮陰道雷射治療。
針對陰道雷射，林季瑤說，雷射治療的原理是利用略高於生理溫度的熱能束打入皮膚的真皮層，並藉此使組織重塑，一般療程建議每月一次，連續三次標準治療，每次療程約10分鐘，無須住院、麻醉，門診即可完成，治療後約可改善70%，效果可持續約6到12個月左右。
林季瑤指出，目前衛福部核准陰道雷射治療應用在此類婦科症狀處理，但並未列入健保給付項目，仍屬自費項目，若有相關困擾的民眾請至婦產科尋求專業建議與評估。
此外，林季瑤提醒，陰道或骨盆腔有急性嚴重的發炎或感染中、陰道出血時（經期中、產後惡露、不明原因陰道出血）、子宮頸、陰道、外陰惡性腫瘤正在接受化放療的患者、懷孕中的女性，不適合進行陰道雷射。