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下面超乾！拒絕愛愛快鬧婚姻危機　婦產醫「這手術」搶救性福

▲產後、更年期、婦癌或乳癌治療等，都可能讓陰道分泌物減少、彈力下降。（圖／ingimage）
▲產後、更年期、婦癌或乳癌治療等，都可能讓陰道分泌物減少、彈力下降。（圖／ingimage）

記者林志怡／台北報導

私密處的困擾常常讓女性朋友們難以啟齒，北市聯醫中興院區婦產科主治醫師林季瑤表示，產後、更年期、婦癌或乳癌治療都可能讓陰道分泌物減少、彈力下降，甚至有泌尿道反覆感染、漏尿的情況，有些女性甚至因此性事不順、鬧婚姻危機，通常就醫後可使用藥物改善，經醫師評估，也可考慮選擇自費的「陰道雷射」手術。

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林季瑤解釋，女性不論是育齡年齡（產後哺乳期）、更年期前後、接受婦癌或乳癌治療，由於雌激素下降造成生殖泌尿道粘膜萎縮乾澀，陰道分泌物減少、彈力下降，表現出來的症狀就是陰道鬆弛、乾澀、搔癢、疼痛、反覆泌尿道感染、甚至頻尿、漏尿等令人困擾的問題，也降低了生活品質與自信心。

有些女性因為前述症狀，常出現「我下面很乾，夫妻生活很不舒服，因常常拒絕先生都快引起婚姻危機了」、「我是賀爾蒙敏感型的乳癌患者，化療後更年期症狀很不舒服，但又不能使用賀爾蒙治療該怎麼辦？」、「生完小孩很多年了，運動、跑步、跳繩還是會漏尿，要是遇上感冒咳嗽更是漏的厲害，有辦法改善嗎？」等疑問。

林季瑤說，此類症狀通過口服女性賀爾蒙、外用賀爾蒙藥膏，可改善10到25%的症狀，但若是遇到賀爾蒙高感受性的癌症或是哺乳中的女性，使用雌激素會使泌乳量下降，可考慮陰道雷射治療。

針對陰道雷射，林季瑤說，雷射治療的原理是利用略高於生理溫度的熱能束打入皮膚的真皮層，並藉此使組織重塑，一般療程建議每月一次，連續三次標準治療，每次療程約10分鐘，無須住院、麻醉，門診即可完成，治療後約可改善70%，效果可持續約6到12個月左右。

林季瑤指出，目前衛福部核准陰道雷射治療應用在此類婦科症狀處理，但並未列入健保給付項目，仍屬自費項目，若有相關困擾的民眾請至婦產科尋求專業建議與評估。

此外，林季瑤提醒，陰道或骨盆腔有急性嚴重的發炎或感染中、陰道出血時（經期中、產後惡露、不明原因陰道出血）、子宮頸、陰道、外陰惡性腫瘤正在接受化放療的患者、懷孕中的女性，不適合進行陰道雷射。

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