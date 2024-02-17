LINE即將結束「社群」一項重要功能 服務取消前「1招」先求自保
LINE即將再結束一服務，根據LINE最新資訊指出，將於iOS版的LINE14.3.0以上版本結束支援LINE社群的「備份聊天記錄」功能，意味當此功能結束後，用戶就沒有辦法在社群執行備份，之後如果移機，社群最多只可以看到6個月的聊天紀錄。現階段最新版本為14.1.3，還有一些時間可以把舊資料匯出，《NOWnews》教你一鍵匯出社群聊天資料。
記者周淑萍/綜合報導
LINE社群主要是提供給有相同興趣的用戶互相交流，且在社群內可以自訂個人暱稱圖片，自己的LINE帳號不會公開在社群內，因此讓聊天可以更不受拘束。以往社群的聊天紀錄會跟著系統一起進行備份，如果移機或是手機遺失時都能在新機上回復原有的聊天內容，但近日LINE官方提早預告，iOS版LINE14.3.0以上版本後將結束支援LINE社群的「備份聊天記錄」功能。社群備份功能結束後，之後移機，社群內的聊天內容無法全部保留，最多僅可查看6個月內的聊天記錄。
目前LINE最新版本為14.1.3，距離取消備份的 LINE 14.3.0 還有一些時間，如果社群內有重要的資料想要留存，可以先到聊天內把資料匯出成文字檔案。
📍匯出路徑：進入想匯出的社群 > 點選右上三橫線的功能鍵 > 「設定」> 「傳送聊天記錄」，點選之後就會用文字檔傳送該社群的文字檔案。
還是要提醒一下，聊天記錄雖然可以匯出，但只能匯出「文字」，圖片、影片都無法匯出，有需要保留的重要照片、影片先巡一下。可以到社群內進入三橫線的功能設定，點選「照片影片」一次瀏覽有沒有需要特別保留下載到手機內的影像，避免資料遺失。