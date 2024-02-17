石垣島交流賽／「啤酒妹」彩香又來了！合體樂天女孩 現身石垣島
樂天桃猿今（17）日在石垣島交流戰出戰千葉羅德海洋隊，也是兩隊在石垣島自2016年來持續交流的傳統賽事，雖然中間因為新冠疫情中斷2年，但2023年恢復交流，目前已經出征7次，石垣島也有了台灣球隊的身影，樂天女孩日籍成員彩香也充當「啤酒妹」，在場邊賣起啤酒，也在場邊熱舞。
記者吳政紘/石垣島報導
彩香在第一次2014年的桃園最強邀請賽就受到歡迎，當時她還是大學生，並且在千葉羅德海洋球場打工，2015年起她以「乾杯女孩」團體出道，並在2018年3月24日正式以LamiGirls的身份登場。
在樂天桃猿接手Lamigo後，彩香也跟著「轉移」成為樂天女孩，她常出現在各大台日國際賽，也出現在樂天桃猿出征賽事，是場邊「嬌」點。
彩香說：「今年是比較熱的一年，不過來到石垣島也很開心，她再度以打工形式，為球迷提供場邊服務。」此外，彩香也在場邊為樂天球員應援熱舞，也很多球迷很開心。
彩香表示，在日本啤酒妹也要背好幾公斤重的啤酒販售，還好在場球迷都很支持，因此也把準備的「飲料」都賣光，看球加上喝啤酒，享受石垣島的球賽，也讓球迷很享受。
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