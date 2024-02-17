路跑／粉紅櫻花浪漫陪跑！南投仁愛鄉「賞櫻路跑」本周日正式開跑
南投縣仁愛鄉霧社每年1至2月都有春櫻開滿山頭，故而舉辦「賽德克櫻花季馬拉松」，今年活動時間定在2月17日、18日，並在活動第二天正式起跑。參賽者將由賞櫻秘境「仁愛鄉春陽村」起跑，進行馬拉松之餘也能欣賞浪漫的粉紅櫻花海。
記者林之越/綜合報導
仁愛鄉櫻花季馬拉松的官網指出，位在仁愛鄉的春陽村因為種植許多櫻花，在日據時期有「櫻社（Sakura）」的稱號，當地賽德克族語又稱「史努櫻部落」（Alang Snuwing）。每到春天，櫻花便沿著村內幹道盛綻，因而吸引不少旅客慕名而來，成為口耳相傳的賞櫻秘境。
「2024 仁愛鄉賽德克櫻花季馬拉松」旨在推廣仁愛春季觀光亮點、促進相關休閒產業發展，活動內容以「休閒路跑」與「登山健行」為活動主軸，在2月17日至18日登場，02月17日晚間將會先進行晚會，到02月18日早晨才會正式開跑。
本此路跑共分為5公里、8公里、21公里和42公里等4個組別，統一都會由春陽部落會場出發，最遠的「全馬」42公里組將沿著台14線行經雲龍吊橋、馬赫坡、都達部落等地，最後抵達精觀部落後折返回春陽部落會場。
沿途將可見臺灣特有種霧社櫻、緋寒櫻處處盛開，形成壯觀的櫻花大道，與遠方巍峨青山相襯，形成仁愛鄉春季最美的風景，因為此時正是高山賞櫻最佳時機。
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