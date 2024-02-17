基隆消防局長遭爆有小三！「滾床、摟腰」照外流　本人強調僅朋友

綠要盧秀燕赴立院備詢　中市府：莫讓政治化模糊瘦肉精的真相

▲台中市長盧秀燕今出席薪傳會長交接典禮。（圖／台中市政府提供，2024.02.17）
▲台中市長盧秀燕今出席薪傳會長交接典禮。（圖／台中市政府提供，2024.02.17）

記者顏幸如／台中報導

台中市政府驗出台糖梅花肉含瘦肉精事件，從年前燒到年後。民進黨立委林俊憲昨晚透過臉書表示，開議後要台中市長盧秀燕到立法院社福衛環委員會就西布特羅事件備詢，並強調「完全於法有據」。盧秀燕今中午被媒體追問此事，僅答「新年快樂，來台中看燈會」。稍晚市府做出回應，表示願依大法官解釋，由食安主管前往立法院說明，以免政治化模糊瘦肉精的真相。

我是廣告 請繼續往下閱讀
年前衛福部食藥署、台中市同步複驗同一盒國產台糖冷凍安心豚梅花肉片，都檢出瘦肉精西布特羅。食藥署將於下周三下午舉行專家會議，亦邀請台中市衛生局、台糖公司等單位列席，全程不對外開放，但預期能得出初步結論。

民進黨立委林俊憲昨在臉書宣稱「給國民黨上一堂憲法課」，表示依據《憲法》67條規定，「各種委員會得邀請政府人員及社會上有關係人員到會備詢」。換句話說，等開議以後，要盧秀燕到衛環委員會就西布特羅事件備詢，完全於法有據。

他並喊話藍營「你們以為這樣鬧就能掩護盧秀燕嗎？想知道真相，怎麼能少了中市府的角色？相信國民黨也想查清真相，不會阻止的對吧？」盧秀燕今（17）日中午參加企業界「薪傳會」會長交接典禮，媒體追問林俊憲到立院備詢一事，盧秀燕僅笑笑說「新年快樂，來台中看中台灣元宵燈會，謝謝」！

▲台中市副市長鄭照新強調，將由食安主管前往立法院說明，以免政治化模糊瘦肉精的真相。（圖／台中市政府提供，2024.02.17）
▲台中市副市長鄭照新強調，將由食安主管前往立法院說明，以免政治化模糊瘦肉精的真相。（圖／台中市政府提供，2024.02.17）
稍後台中市政府由副市長鄭照新回應此事，他強調台中市政府為了維護全國民眾食安，迫切希望早日釐清真相、安定民心，若立法院邀請說明，台中市政府樂於配合。但依大法官釋字498號解釋，地方自治團體具有自主獨立的地位，中央與地方各設有立法機關的層級體制，台中市府基於地方自治、尊重議會，願意以「說明」而非「備詢」的形式，應邀前往立法院。

鄭照新表示，為維持食安專業說明，台中市政府會請主政的衛生局長曾梓展，及負責檢驗、食安專業的食安處長傅瓊慧前往說明，而非由首長參加，以免政治化模糊瘦肉精的真相。

更多「台糖瘦肉精爭議」相關新聞。

瘦肉精羅生門遭網友kuso改名　盧秀燕：台中食安標準領航全國

真的有22次！中市府回應徐巧芯次數說：取中間值6次列正式報告

不捨食安處公務員被打壓　盧秀燕暗批王必勝說法「令我瞠目結舌」

台糖瘦肉精豬疑雲終章？檢體結果全出爐　食藥署21日開專家會議

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞