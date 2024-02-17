綠要盧秀燕赴立院備詢　中市府：莫讓政治化模糊瘦肉精的真相

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民進黨立委林俊憲昨在臉書宣稱「給國民黨上一堂憲法課」，表示依據《憲法》67條規定，「各種委員會得邀請政府人員及社會上有關係人員到會備詢」。換句話說，等開議以後，要盧秀燕到衛環委員會就西布特羅事件備詢，完全於法有據。
他並喊話藍營「你們以為這樣鬧就能掩護盧秀燕嗎？想知道真相，怎麼能少了中市府的角色？相信國民黨也想查清真相，不會阻止的對吧？」盧秀燕今（17）日中午參加企業界「薪傳會」會長交接典禮，媒體追問林俊憲到立院備詢一事，盧秀燕僅笑笑說「新年快樂，來台中看中台灣元宵燈會，謝謝」！
稍後台中市政府由副市長鄭照新回應此事，他強調台中市政府為了維護全國民眾食安，迫切希望早日釐清真相、安定民心，若立法院邀請說明，台中市政府樂於配合。但依大法官釋字498號解釋，地方自治團體具有自主獨立的地位，中央與地方各設有立法機關的層級體制，台中市府基於地方自治、尊重議會，願意以「說明」而非「備詢」的形式，應邀前往立法院。
鄭照新表示，為維持食安專業說明，台中市政府會請主政的衛生局長曾梓展，及負責檢驗、食安專業的食安處長傅瓊慧前往說明，而非由首長參加，以免政治化模糊瘦肉精的真相。
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