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NBA／「OPJ」若與爵士買斷勇士想迎回奪冠班底　太陽是潛在競爭者

▲若Otto Porter Jr.與猶他爵士買斷，傳勇士想迎回奪冠班底。（圖／美聯社／達志影像）
▲若Otto Porter Jr.與猶他爵士買斷，傳勇士想迎回奪冠班底。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

在交易截止日前，猶他爵士（NBA）將Kelly Olynyk與Ochai Agbaji，送往多倫多暴龍換回Kira Lewis jr.、Otto Porter Jr.，與一個2024首輪籤，在今（17）日根據《ClutchPoints》記者Brett Siegel指出，「若Otto Porter Jr.遭爵士買斷，金州勇士有意找回這位前冠軍班底，但鳳凰城太陽也是潛在買家。」

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Otto Porter Jr.的合約為到期合約，本季薪資為630萬美元，十分符合勇士的戰力需求，且更曾在21-22隨著金州勇士奪冠，若他加入勇士不需要花大量時間適應，馬上就能為勇士做出貢獻。

但近兩季Otto Porter Jr.因傷所苦，僅出賽15場，場均上陣11.6分鐘，拿下2.6分、1.9籃板，最近一次健康賽季，正是在21-22賽季隨著勇士奪冠時期，當年他出賽63場，場均上陣22.1分鐘，場均拿下8.2分、5.7籃板、1.5助攻。

雖勇士看似有優勢能拿下Otto Porter Jr.，但太陽則是潛在對手，記者Brett Siegel透露，「若Otto Porter Jr.想要追求冠軍，太陽將是更好的選擇，且Otto Porter Jr.若加盟太陽，能在例行賽降低出賽場次，到季後賽再為球隊做出貢獻。」

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