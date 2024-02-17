大樂透春節加碼造就5位億元、181名百萬得主　 中獎人買法也曝光

聽10歲女兒的話！桃園幸運爸刮中百萬　感謝老天爺送來最棒新年禮

▲新春限量刮刮樂「2000萬超級紅包」，各還有5個頭獎及貳獎未被刮出，100萬獎項也還有658個機會等著大家。（示意圖／記者陳明安攝）
▲新春限量刮刮樂「2000萬超級紅包」，各還有5個頭獎及貳獎未被刮出，100萬獎項也還有658個機會等著大家。（示意圖／記者陳明安攝）

記者顏真真／台北報導

台灣彩券公司春節前推出17款刮刮樂持續熱賣，其中「2000萬超級紅包」百萬元（含）以上獎項多達1351個，截至2月16日，頭獎2000萬及貳獎「200萬元+賓士休旅車」各還有5個機會，100萬獎項也還有658個機會等大家。而全台各地也持續傳出有人中大獎的好消息，桃園市就有位爸爸帶著10歲女兒拜完土地公廟後，因女兒吵著要買刮刮樂，讓她選了1張試手氣，沒想到就幸運刮中百萬元，也讓爸爸直呼：「感謝老天爺給我們最棒的新年禮物」。

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被刮出「2000萬超級紅包」百萬大獎的是位在桃園市南華街日日迎彩券行，中獎人是位帶著千金女兒同行的幸運爸爸。根據店員陳小姐表示，這位幸運兒爸爸非常寵愛女兒，在大年初三時，這位爸爸帶著年約10歲大的女兒拜完土地公廟後，因女兒吵著說要買刮刮樂，於是父女倆來到彩券行。

不過，當爸爸抱起女兒在挑選刮刮樂時，女兒的小手一直指著「2000萬超級紅包」，為了讓女兒開心，爸爸就買了1張試試手氣，沒想到就幸運刮中100萬元，也讓這位幸運爸爸開心的表示：「有了這筆獎金，可以給女兒更好的生活，感謝老天爺給我們最棒的新年禮物」。

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