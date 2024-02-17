229壽星優惠超殺！王品6大鍋物2.29折「每人200」　2290元住飯店

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「旬嚐」、「聚日式鍋物」、「嚮辣」、「尬鍋」、「和牛涮」及「青花驕」聯手推出229壽星開鍋優惠，2月29日生日當天到全台門店開涮，壽星凡出示身分證、健保卡或駕照，就能以2.29折痛快開涮指定鍋物。即日起到2月29日開放活動報名，採電話預約制、每店限量10組共500個名額。
頂級鍋物「旬嚐」點精選午間套餐，折扣後只要2百多元就能享用，還有專人涮煮服務，在生日當天享有滿滿尊榮感。麻辣鍋「青花驕」原價1638元的雙人青花宴現打2.29折，等於一人不到兩百元就能吃到。「嚮辣」、「和牛涮」則大方祭狂涮肉魂嚮、頂級和牛套餐兩份，壽星們能和朋友無限開吃澳洲純血和牛超痛快。「聚日式鍋物」端出頂級雙人海陸瀑布聚套餐，另提供多達30種副食及蔬菜的自助吧吃到飽。台式潮鍋「尬鍋」，吃爆台嗑戀雙人分享餐，任選兩種口味炒雞火鍋，還有副食和甜點多樣選擇。
📍豐邑集團
◼豐邑集團旗下飯店，包含新竹豐邑喜來登大飯店、台中豐邑Moxy酒店、豐邑逢甲商旅等，特別為229壽星祭出每間房間2290元的平日優惠住房。
◼新竹豐邑喜來登大飯店特別加碼壽星餐飲優惠，即日起至2月29日期間，具備國人身份且為2月29日生日壽星可以2290元購買並使用飯店「NT$ 5,000餐飲悠遊通行券」組合，等同用餐僅需46折，即可享有大廳酒吧、盛宴自助餐廳、迎月庭鐵板與日式料理及采悅軒中餐廳等餐廳的壽星專屬禮遇。
📍太魯閣晶英酒店
推出「等的就4你」生日住房禮遇。2月24日至3月2日選擇「冬韻」住房專案，每人5,600元起，另贈精選紅酒乙瓶、生日蛋糕、薰衣草芳香浴鹽及繡印上02.29字樣的生日專屬浴袍等多重好禮，以及最高價差4400元的客房升等禮遇，如訂三天二夜，同樣享隔日房型升等優惠。
飯店並建議晚餐則可提前預約廚藝底蘊深厚的中式料理餐廳「梅園」或是菜色選擇豐富的「衛斯理自助餐廳」，翌日早餐搭配衛斯理自助餐廳早餐，在大片落地窗下感受峽谷蓬勃生機與活力。專案每日限量3間，需於入住日前一周完成訂房，建議即早電話預約，售完即止。此外，本專案限2月29日壽星本人入住。
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