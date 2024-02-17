林大鈞發聲明了！認年代旅遊賠不了錢　品保協會揭求償管道

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品保協會隨即也宣布，美加國際旅行社於2024年2月16日表示因公司財務困難無法履約，經交通部觀光署勒令停業，為防止旅客權益受損情事發生及擴大，並維護交易安全，符合品保協會章程「有重大喪失債信情事尚在繼續中」，即日起公告出會，意即不再是品保協會會員；並公布已成立專案小組，30天內受理旅客相關糾紛申訴。
品保協會提醒，該旅行社依規定投保新台幣1000萬元履約保證保險保單，由旺旺友聯產物保險公司承保，團體旅遊旅客請填寫「旅行業履約保證保險理賠申請書」並檢附相關單據正本向旺旺友聯產物保險公司申請理賠。信用卡支付旅遊費用的旅客，請另向發卡銀行申請將該筆帳款列為爭議款。
至於年代旅遊財務似乎已經持續一段時間，且長期有拖欠越南地接社款項的情況，導致對方經營困難一事，為何仍能持續開團？品保協會公關主委李奇嶽對《NOWnews今日新聞》表示，旅行社之間的財務糾紛無關消費者，品保協會主責處理消費者端的問題。
此外，李也提到，在這次事件中，交通部觀光署的處理的已經相當不錯，若非觀光署官員的極力勸說，恐怕越竹航空不會冒著收不到錢的風險派機、協助把旅客帶回台灣。
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