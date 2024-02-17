一度以為眼花！台中6友人首集資就刮中百萬 當場激動擁抱歡呼
台灣彩券公司推出的春節限量刮刮樂「2000萬超級紅包」持續傳出有人中大獎的好消息。台彩今（17）日就透露，台中市東勢有6個好朋友首次集資花3.6萬元，買了1本「2000萬超級紅包」，並相約到其中朋友家開刮，在刮中百萬元當下，原本還以為眼花，後來反覆確認數字，才確定真的刮中百萬元，讓6人激動擁抱歡呼雀躍，並打算一起出去旅遊。
記者顏真真／台北報導
今年限量「2000萬超級紅包」百萬元（含）以上獎項多達1351個，根據台彩統計，截至2月16日，頭獎2000萬被刮出3個，還有5個未被刮出，貳獎「200萬元+賓士休旅車」被刮出5個，目前也還有5個機會，另100萬獎項有1000個，目前被刮出342個，還有658個中獎機會。
不過，全台也陸續傳出有人刮中大獎的好消息，其中位在台中市東勢的「天象彩券行」更有6個好朋友首次資集就刮中百萬。據台彩轉述，這6個好朋友過年期間一起聚餐後，路過彩券行，有人提議合資買1本面額2000元的刮刮樂試試手氣，買了後更相約到其中1位朋友家開刮。
沒想到，6人刮著刮著其中1張居然就中了100萬元，只是一開始還以為是眼花，後來反覆確認數字和獎金金額後才確定大家都沒有眼花，6人激動地擁抱在一起歡呼雀躍 ，開心的表示他們計劃將這筆錢用在實現一起出去旅遊的夢想，更重要的是，這次合資買刮刮樂的經歷讓他們的友誼更加牢固，成為了彼此人生中難忘的一頁。