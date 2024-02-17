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獨／台積電赴日經濟效益驚人　開幕倒數濃濃台灣味！路上也好塞

▲台積電日本熊本廠將於下周2月24日開幕，有經營民宿的台灣人表示，近日去熊本工作發現整個熊本都是濃濃台灣味。（圖／我在日本開了一間民宿-福岡旅路民宿Tabiji Hostel提供）
▲台積電日本熊本廠將於下周2月24日開幕，有經營民宿的台灣人表示，近日去熊本工作發現整個熊本都是濃濃台灣味。（圖／我在日本開了一間民宿-福岡旅路民宿Tabiji Hostel提供）

記者許家禎／台北報導

台積電日本熊本廠將於下周2月24日開幕，相關話題不斷，當地媒體也持續關注。像是有日本金融集團估算，台積電設廠經濟效益高達6兆8518億日圓，約新台幣1兆4400億元，還帶動當地夜生活。而有在九州福岡經營民宿的台灣人表示，近日去熊本工作發現整個熊本都是濃濃台灣味，上下班電車上都是講台灣話的人，主要幹道上工程車不斷進出，就連離峰時段路上都很塞。

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台積電日本熊本廠（JASM）即將開幕，日媒持續關注，日媒現代BUSINESS報導，九州金融集團曾估算，台積電赴日設廠若以2022年開始計算，10年經濟效益高達6兆8518億日圓，約新台幣1兆4400億元。還有日媒報導，當地夜生活經濟發酵，一位在熊本市經營酒吧的業者表示，曾有位建設公司老闆一連消費3天，每天花費30萬日圓、甚至多達百萬日圓。

日本熊本因為台積電進駐而生機勃勃，國內像是虎航現有的福岡、佐賀兩條航線受惠，近期飛機上的消費商機大爆發，另外台銀去（2023）年12月就獲准設立福岡代表人辦事處，預計3月22日開幕以服務台灣半導體業者進行國際化布局。

熊本市是九州第三大城市，僅次於福岡與北九州，福岡距離熊本車程約1.5小時，就有在福岡經營民宿的台灣人表示，近日去熊本工作發現當地都是濃濃台灣味！臉書「我在日本開了一間民宿-福岡旅路民宿Tabiji Hostel」經營者台灣人Peter向《NOWnews今日新聞》表示，現在的熊本乃至於整個九州都是「台灣氛圍」，就連旅路也時不時有台積電的工程師，或是從台灣來的供應商的員工，放假來福岡玩的時候入住。

Peter說，早期的熊本市幾乎都是農田鄉野，但自從台積電決定設廠後，當地就蓬勃發展起來，直到最近到熊本工作發現濃濃台灣味，到處都遇得到台灣來的工程師，就連在電車上也可以聽到講台灣話，超商員工聽到講中文，都會問是不是台積電員工。

Peter說，當地人對台積電也很有興趣，如果想跟對方聊建議可以說「TSMC」，而非JASM。不過，他也反應，熊本市因台積電全市動起來，但交通方面確實也比較塞，主要幹道每天都有工程車進進出出，連離峰時段都顯得車多，可以想見上班尖峰時段會有多塞。

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