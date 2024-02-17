獨／台積電赴日經濟效益驚人　開幕倒數濃濃台灣味！路上也好塞

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日本熊本因為台積電進駐而生機勃勃，國內像是虎航現有的福岡、佐賀兩條航線受惠，近期飛機上的消費商機大爆發，另外台銀去（2023）年12月就獲准設立福岡代表人辦事處，預計3月22日開幕以服務台灣半導體業者進行國際化布局。
熊本市是九州第三大城市，僅次於福岡與北九州，福岡距離熊本車程約1.5小時，就有在福岡經營民宿的台灣人表示，近日去熊本工作發現當地都是濃濃台灣味！臉書「我在日本開了一間民宿-福岡旅路民宿Tabiji Hostel」經營者台灣人Peter向《NOWnews今日新聞》表示，現在的熊本乃至於整個九州都是「台灣氛圍」，就連旅路也時不時有台積電的工程師，或是從台灣來的供應商的員工，放假來福岡玩的時候入住。
Peter說，早期的熊本市幾乎都是農田鄉野，但自從台積電決定設廠後，當地就蓬勃發展起來，直到最近到熊本工作發現濃濃台灣味，到處都遇得到台灣來的工程師，就連在電車上也可以聽到講台灣話，超商員工聽到講中文，都會問是不是台積電員工。
Peter說，當地人對台積電也很有興趣，如果想跟對方聊建議可以說「TSMC」，而非JASM。不過，他也反應，熊本市因台積電全市動起來，但交通方面確實也比較塞，主要幹道每天都有工程車進進出出，連離峰時段都顯得車多，可以想見上班尖峰時段會有多塞。