PSY.P楊俊逸首度來台！豪灑176萬投資養老院 每月定期佈施
大陸饒舌歌手PSY.P楊俊逸將於明（18）日在Legacy開唱，1200張門票一開賣30秒內就秒殺，可見其人氣。與饒舌歌手給人隨性、瀟灑的形象不同，楊俊逸今（17）日進行媒體活動時提到，積極投入公益，花了約台幣176萬在雲南投資養老院，會定期佈施，與他酷帥形象不同。
記者吳雨婕／台北報導
身為四川人的楊俊逸分享最愛的台灣美食是魯肉飯，不過昨（17）日來台吃了火雞肉飯，立即讚不絕口，愛品嚐美食的他，還會拍攝各地的美食並剪輯成Vlog。聊到台北，楊俊逸招認上一任女友就是台北人，女方是火辣DJ，他笑說台北的女生就連吵架都溫柔，「句尾都會有個『喔』，像是對他說『你要尊重喔』之類的。」
楊俊逸上半身幾乎都是刺青，除了右手臂之外，他解釋是為了自己的健康，不讓媽媽擔心，「因為我手上的刺青都是一大片，如果之後要輸血、抽血，很難找到血管。」他自認身上最有意義的刺青是左手臂上的「囍」字，「有double happy的意思。」談到此事，楊俊逸直言自己的運氣一直都不差，會盡量做好事，「我在雲南大理投資養老院，養老院會在初一、十五開放食堂佈施。」而養老院是他與幾個朋友一起做的，大概投資了40萬人民幣（約台幣176萬），「目前為止營運剛好維持，很有意義的一件事情，做這件事情本來就不是為了賺錢。」
楊俊逸透露身上的刺青唯一一個與女友有關的是手上的蛾，「（與前任）有飛蛾撲火的感覺，我們都非常火爆，其實不太適合在一起。」被問到有沒有遇到過於熱情的粉絲，他表示會跟女粉絲保持距離，與男粉絲反而親近一點，「喜歡我歌曲的男粉偏多，有女生的話，通常都是男粉絲帶女友來。」
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