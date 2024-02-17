工會嗆年終僅1萬、羞辱性開工紅包！宅配通：給50元是請喝咖啡
知名物流「台灣宅配通」去年10月才爆發拖欠加班費爭議，昨（16）日遭工會控訴，不僅在4大宅配物流公司中年終最少，不及同業的5分之1，連帶龍年開工紅包竟只有50元超商禮券，怒斥「這種羞辱性的紅包，不如不要發！」對此，宅配通今（17）日回應，年終獎金採績效分潤原則，整體宅配市場較趨緩，營收獲利雖較前年度衰退，但仍依規定提撥基準與百分比發放年終；而開工50元禮券是請喝咖啡，在農歷春節後向同仁們表祝福，取其好彩頭的本意。
記者孫唯容／綜合報導
台灣宅配通工會指出，4大宅配物流公司中，台灣宅配通的年終最少，相較於同業不及5分之一，而年終獎金只發20.5天，且用底薪來算，等於過年期間在外奔波送貨的基層司機，平均只拿到1萬元的年終獎金。
工會表示，基層員工與主管幕僚年終比例失衡，年終分配方式不公，工會也痛批公司高層完全不重視基層感受，開工紅包只有50元，且是50元的超商禮券，「這種羞辱性的紅包，不如不要發！連經理都表示『丟臉死了』，與同業朋友提起，就只有被嘲笑的份，甚至很多司機拿到紅包連拆都沒拆就送人了。 」
宅配通回應：
1. 宅配通年終獎金制度行之有年，採取績效分潤的原則，每年依公司獲利提成固定比例發放。因後疫情時代加上大環境影響，整體宅配市場較趨緩，造成營收獲利較前年度衰退，但公司依然秉持照顧員工原則，依規定提撥基準與百分比發放年終獎金，並無任何改變。
2. 開工50元請喝咖啡，係依慣例，在農歷春節過後向參與開工的同仁表示祝福，人人都有，取其好彩頭的本意。
3. 工會訴求部分，之前公司與工會之間已經大部分達成共識，本次有未經討論的項目，公司將本持一貫善意，再與工會討論形成共識。
4. 同仁的反應，公司完全理解，也期待與所有員工共同努力提升。