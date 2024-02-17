寶可夢迷注意！全家、7-11「元宵節燈籠」免費送：皮卡丘剪影超萌
元宵節要來了！7-11、全家限時推出滿額免費送燈籠，全家2月23日起門市消費滿200元，送寶可夢造型燈籠，分別有皮卡丘款及集合款隨機贈送，2種DIY玩法任你組裝；7-11則是即起至2月24日前，消費滿500元免費送「OPEN!龍年造型燈籠」，四色多彩變化，可當外出提燈或室內壁飾，元宵節出門賞燈必備。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家迎接元宵節，2月23日起至2月29日於門市購買指定商品滿200元，即贈送獨家寶可夢造型燈籠，分別有皮卡丘款及集合款隨機贈送，消費者可自行DIY成「手持式」或「提環式」，並使用手機手電筒或自行安裝LED小燈作為光源，照明後即出現超可愛皮卡丘、迷你龍剪影。（數量有限，贈完為止）
同時，元宵節也別忘要吃湯圓，全家與知名手搖飲品牌「再睡5分鐘」獨家合作推出的「日安紅歐蕾圓圓君」、「棉被午茉綠圓圓君」限時優惠價，2月19日起25日，每盒原價79元、特價49元，；活動期間凡購買圓圓君系列商品任一款，還可以450元加購限量「再睡5分鐘玻璃湯碗組-湯圓款」。喜愛經典款湯圓則可購買桂冠、義美湯圓，並有流沙、焦糖布丁、厚奶茶等多種特殊口味可選擇，即日起至3/5可享任兩件8折、任三件75折優惠。
7-11則是推出限定「OPEN!龍年造型燈籠」（限量10萬個），2月15日起至2月24前，門市指定消費滿500元即免費送，此次更附上LED燈光，四色多彩變化，可當外出提燈或室內壁飾。
另外，針對臺南燈會主燈區，7-11也於嘉南門市限定販售全新OPEN!家族與時尚代表雪玲兔波波「OPEN!五角光雕燈籠」，單個售價99元，超萌圖案搭配酷炫光影，還可投射出OPEN將或龍燈光字樣，應景又可愛，共兩款，隨機不挑款，數量有限售完為止。
7-11全台門市同步開賣的有「卡通明星LED燈摺紙燈籠」，包括蠟筆小新、SNOOPY、小熊維尼、2款HELLO KITTY ，共計5款立體造型燈籠每個49元，DIY摺紙組裝，搭配LED自動變色燈光，元宵節出門賞燈別忘先入手一個，可以拍照又有趣！