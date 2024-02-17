《麻辣鮮師》王俐人餐廳負債千萬！想到發薪日就焦慮 償還進度曝
女星王俐人憑藉經典偶像劇《麻辣鮮師》林正美一角走紅。不過在2017年嫁給演員老公林琮軒後逐漸淡出演藝圈。近日，王俐人坦言，她在5年前花了200萬元經營一間私廚，卻不幸遇到疫情攪局，再加上一堆不可控的因素，最終讓她背負1000萬的債務，情緒上也變得越來越焦慮。
記者詹鎰睿／綜合報導
王俐人日前在《單身行不行》分享，她5年前在家人們的慫恿下，決定把200萬元的所有積蓄壓出來，開了一間私廚餐廳，卻也成為壓力大的主要原因。她說，因為主打歐美風格，包含菜單、食材等等都是自己一手包辦，曾為了買一顆哈密瓜，跑遍各大市場，一看到刀具就感到煩躁。
王俐人解釋，由於私廚餐廳沒有翻桌率，僅能靠著每天進一組客人來賺錢，再加上地點原本是一間廢墟，是由她用最少的成本重新打造的，怎料，在經營這幾年遇到了很多不可控的因素，而且還有疫情攪局，為了養員工，她不惜一切向銀行借貸，包含紓困、企業借貸等等，種種累積下來就變成高達1千萬的債務。
雖然靠著努力與堅持，王俐人成功還到現在僅剩下500多萬債務，可是一想到每個月的20號，仍讓她感到十分焦慮，她坦言，每次在社群平台看到朋友分享買房的合約，「對我來說像在炫耀！」對比自己努力還債，就讓她有些不滿。影片曝光後，也讓不少網友們心疼不已，紛紛替王俐人加油打氣。
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