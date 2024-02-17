台積電、陽明2大金雞母股利進補！國發基金去年大賺將近289億

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然而，2022年牛仔褲代工大廠如興驚爆財務危機，國發基金審查爭議再度浮出檯面，作為國家投資大鍋，近8年內投資踩雷次數頻頻，億元投資等同打水漂，當時爭議不斷的如興投資案，更讓國發基金成為眾矢之的。
國發基金於台積電草創期拿出22億元投資，如今台積電與陽明海運兩家公司為國發基金挹注百億元收入，不失為一件美談。過去財訊傳媒董事長謝金河也曾於個人臉書發表個人看法，他指出，國發基金有超過60家事業要顧，當中除了如興，東貝，寶德宣布出局，算是一些小瑕疵之外，投資未來有潛力的企業實力增強不少。
國發基金去（2023）年獲利報告於今（17）日揭曉，雖未正式發布年報，但已有相關獲利消息傳出。在台積電以及陽明海運兩隻金雞母的現金股利進補之下，全年大賺將近289億元，遠遠優於預算數的276億元，雖然不及前一年2022年291.59億元的歷史高點，但也成功寫下次高紀錄。
國發會官員接受《NOWnews今日新聞》採訪時證實，國發基金收入與支出單純，因此儘管正式年報尚未發布，今年國發基金賺將近289億元這個數字準確性仍高。他透露，2023年的盈餘來自2022年的獲利，國發基金去年收入約300多億，投資事業有獲利並且發放現金盈餘者多，可說是「星光閃閃」，其中，台積電如同「太陽」，現金股利約逾180億，而「月亮」陽明海運在2022年獲利不錯，故2023年國發基金拿到的現金股利約達90億，其餘投資事業也像「星星」一樣放光芒，現金股利約有30至50億。