大樂透春節加碼造就5位億元、181名百萬得主　 中獎人買法也曝光

台積電、陽明2大金雞母股利進補！國發基金去年大賺將近289億

▲，國發基金去（2023）年在台積電、陽明股利進補下，大賺近289億，寫下歷史次高。（圖／記者許家禎攝）
▲，國發基金去（2023）年在台積電、陽明股利進補下，大賺近289億，寫下歷史次高。（圖／記者許家禎攝）

記者鄭妤安／台北報導

根據媒體報導，國發基金去（2023）年在台積電、陽明股利進補下，大賺近289億，寫下歷史次高。國發會官員向《NOWnews今日新聞》記者證實，國發基金去年收入約300多億，投資事業有獲利並且發放現金盈餘者多，其中台積電現金股利約逾180億、陽明海運約達90億、其餘投資事業現金股利約有30至50億。

我是廣告 請繼續往下閱讀
行政院國家發展基金以推動產業改善、加速產業創新、創造就業機會，並促進國家發展以及經濟成長為成立宗旨。產業創新、高科技發展、能資源再生、綠能產業、加強研究發展、發展自有品牌等，都在投資範圍內，各式各樣的行業都有機會獲得國發基金的資助。國發基金以「點火產業」為目標，而不以投資獲利為目的，此舉是為了要替草創時期的產業或品牌承擔多一點風險，並進一步讓新創事業有機會前進國際展露頭角，創造更多的「獨角獸」。

然而，2022年牛仔褲代工大廠如興驚爆財務危機，國發基金審查爭議再度浮出檯面，作為國家投資大鍋，近8年內投資踩雷次數頻頻，億元投資等同打水漂，當時爭議不斷的如興投資案，更讓國發基金成為眾矢之的。

國發基金於台積電草創期拿出22億元投資，如今台積電與陽明海運兩家公司為國發基金挹注百億元收入，不失為一件美談。過去財訊傳媒董事長謝金河也曾於個人臉書發表個人看法，他指出，國發基金有超過60家事業要顧，當中除了如興，東貝，寶德宣布出局，算是一些小瑕疵之外，投資未來有潛力的企業實力增強不少。

國發基金去（2023）年獲利報告於今（17）日揭曉，雖未正式發布年報，但已有相關獲利消息傳出。在台積電以及陽明海運兩隻金雞母的現金股利進補之下，全年大賺將近289億元，遠遠優於預算數的276億元，雖然不及前一年2022年291.59億元的歷史高點，但也成功寫下次高紀錄。

國發會官員接受《NOWnews今日新聞》採訪時證實，國發基金收入與支出單純，因此儘管正式年報尚未發布，今年國發基金賺將近289億元這個數字準確性仍高。他透露，2023年的盈餘來自2022年的獲利，國發基金去年收入約300多億，投資事業有獲利並且發放現金盈餘者多，可說是「星光閃閃」，其中，台積電如同「太陽」，現金股利約逾180億，而「月亮」陽明海運在2022年獲利不錯，故2023年國發基金拿到的現金股利約達90億，其餘投資事業也像「星星」一樣放光芒，現金股利約有30至50億。

獨／台積電赴日經濟效益驚人　開幕倒數濃濃台灣味！路上也好塞

日本熊本廠開幕在即、提前量產？台積電回應按計畫年底前

傳iPhone這款人氣型號將消失！蘋果要推2款萬元新機搶攻低價市場

「手機降價最多」最新排行榜出爐！這款旗艦機累積價差竟逼近2萬

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞