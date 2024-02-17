Rain被抓包沒戴與金泰希婚戒！理直氣壯公開原因「反正都知道了」
南韓唱跳天王Rain（鄭智薰）因與宋慧喬搭檔演出韓劇《浪漫滿屋》紅遍全亞洲，他獨具魅力的單眼皮及結實的身材，當時迷倒了不少女性粉絲，2017年他與女神金泰希結婚，兩人育有2名女兒，但婚後Rain鮮少公開談論妻女。日前Rain在個人Youtube頻道節目中，被來賓抓到沒戴婚戒，沒想到他卻回答：「反正全大韓民國的人都知道我結婚了，我為何還要戴戒指。」理直氣壯的態度，引發現場哄堂大笑。
記者張芸婷／綜合報導
節目中，Rain與歌手KCM一同前往新婚的製作人家中，3人一起喝著紅酒，輕鬆地聊天，突然Rain發現2名友人手上都沒有戴結婚戒指，好奇問道「你們把戒指放到哪裡了？為什麼沒有戴？」
正當畫面轉向Rain時，眾人發現他一樣也沒有戴婚戒，然而他卻理直氣壯的回答：「反正全大韓民國的人都知道我結婚了，我幹嘛還要戴戒指？」引起現場一陣大笑。
事實上，Rain從以前就是演藝圈出了名的「寵妻狂魔」，他曾分享自己追求金泰希時，告白5次被拒，因為他的堅持、不放棄，最終抱得美人歸。Rain甚至為了配合老婆低調的個性，甘願放棄夢想中盛大的世紀婚禮，且從不高調放閃，就只為了保護家人的私生活，是演藝圈公認的「模範丈夫」，就連老婆金泰希也認為他是「世界上最帥的男人」。
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