財神爺見證愛情！2對情侶合資刮中百萬 大喊「我們不是公務員」
春節刮刮樂熱銷，大家都想趁新年試手氣，也陸續傳出有人中大獎的好消息，位在台中就有2對情侶每年都會相約出資合買刮刮樂及彩券，今年合資購買2000元刮刮樂及7連碰的「大樂透」增加中獎機會，沒想到幸運刮中百萬元，也讓4位幸運兒開心大喊：「財神爺見證愛情，刮刮樂不是都市傳說，而且我們不是公務員」。
記者顏真真／台北報導
這次被刮出百萬大獎的是位在台中市北屯區四平路的「幸運商行」彩券行，而幸運中獎的是2對年輕情侶合資中獎。根據店員李小姐透露，每年過年期間他們都會相約一起出資合買刮刮樂及彩券試試手氣。今年在過年期間，因為路過滿地紅色鞭炮屑的「幸運商行」彩券行，看到2月9日開出「大樂透」春節大紅包、刮出「金龍報喜」10萬元，於是決定一起合資購買面額2000元的刮刮樂及7連碰的「大樂透」彩券增加中獎機會。
不過，他們並沒有現場刮開，而是過幾天才拿回彩券行對獎，結果確認幸運中了「2000萬超級紅包」100萬元，也讓這4位幸運兒開心大叫說：「財神爺見證愛情！刮刮樂不是都市傳說，而且我們不是公務員」。
今年限量「2000萬超級紅包」百萬元（含）以上獎項多達1351個，根據台彩統計，截至2月16日，頭獎2000萬被刮出3個，還有5個未被刮出，貳獎「200萬元+賓士休旅車」被刮出5個，目前也還有5個機會，另100萬獎項有1000個，目前被刮出342個，還有658個中獎機會。