Google 「四項密技」學會早點下班！Gmail、文件、Gemini活用術　

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🟡 Gmail 智慧撰寫
在Gmail內設定好「類別」可以自動分類不同信件，透過手動建立「標籤」，則可以進一步根據自身需求來分類、整理 Gmail 中的大量郵件，另外，也可以在設定選項中開啟 Gmail 的智慧撰寫功能，藉由採AI 技術產生的自動提示內容，自動撰寫英文信件，目前尚不支援中文。
🟡高效安排會議
Gmail 能夠在不用切換頁面的情況下，串聯 Google 日曆窗格和 Google Meet ，快速進行會議安排。換言之，當使用者啟用新的 Gmail 安排會議功能，即可直接在郵件撰寫頁面中「建立活動」或「查找你有空的時間」以安排會議時間，螢幕畫面無需跳轉到 Google 日曆分頁，更加方便有效率。
🟡 Google 文件善用「＠」
在 Google 文件中輸入「@」就能叫出「會議紀錄」的智慧型方塊，並一鍵快速連動已發布的會議通知，建立包含了時間、地點、參與人員在內的會議筆記和待辦事項。智慧型方塊的選擇不僅限於安排會議，還能在文件中與同伴共編「電子郵件草稿」、「日曆活動草稿」等功能，並快速連動發送到 Gmail 和 Google 日曆。
🟡透過 Gemini 成為工作幫手
Gemini 是 Google AI 推出的大型語言模型，透過大量公開資料進行訓練，可針對各種問題與使用者溝通，並產出類似真人的文字，前身為「Bard」，透過Gemini能提供相關建議與規劃方向，成為制定計畫的小幫手，還能快速產出一篇頗有質感的小說、趨勢研究等。