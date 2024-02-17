炎亞綸捲偷拍影片風波！150萬元交保 罕發聲感謝司法
炎亞綸日前陷入偷拍未成年影片風波，經士林地方法院考量境管期限將屆滿，裁定可於2月23日下午3點前具保150萬元，准予解除限制出境、出海，他今（17）日親自前往士林地方法院繳交具保金，對此他表示：「感念法官理解對於維持生活需求，讓我能進行海外工作。一直以來面對大眾，都有一份責任感，公眾人物的基礎是來自社會大眾的信任，這也是我持續保持的核心價值和信念。我信任司法，也很謝謝司法，需面對的，我必定去面對。」
記者吳雨婕／綜合報導
炎亞綸這段期間雖沉淺，不忘做公益，在去年聖誕節時，曾前往慈濟醫院以及門諾醫院，送聖誕禮物給醫院的孩童，他準備的超豐盛，直喊：「一個人兩樣，任君挑選。」讓許多鐵粉狂讚。
炎亞綸除在台灣工作邀約仍詢問不斷外，在海外也具有高人氣與影響力，日本、澳門也在近期提出工作邀請，而他在副業推出了餅乾新品哈尼棒相當熱銷，日前也舉辦品牌的一日店長活動，吸引上百粉絲前往支持，顯示他人氣不墜。
※【NOWnews 今日新聞
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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