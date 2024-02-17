平常只買電腦彩券！兒子推薦改買刮刮樂 嘉義中年婦刮中百萬
今（2024）年台灣彩券公司推出的春節限量刮刮樂「2000萬超級紅包」，持續陸續傳出有人中大獎的好消息。台彩今（17）日透露，在嘉義市有位中年婦人平時都買電腦彩券，這次大年初一至彩券行走春，在兒子極力推薦之下，改買面額2000元刮刮樂，沒想到就幸運刮中百萬元。
記者顏真真／台北報導
被刮出百萬大獎的是位在嘉義市吳鳳南路的「億萬富翁電腦彩券行」，根據店員李小姐透露，這名幸運兒是常客，大年初一帶著兒子一起去彩券行走春逛逛，原本平常只有買電腦彩券的習慣，兒子極力推薦過年就要買面額2,000元的「2,000萬超級紅包」，兩人在店裡刮著刮著，突然在刮到第8張時就發現幸運刮中100萬元。
其實，今年台彩公司在農曆春節前共發行了17款刮刮樂新品，百萬元（含）以上的獎項個數多達1351個，截至2月16日止，「2000萬超級紅包」頭獎2000萬元及貳獎「200萬元+賓士休旅車」都各還5個中獎機會，100萬獎項也還有658個未被刮出，而「1200萬大吉利」刮刮樂，頭獎1200萬元也還有3個未刮出，100萬元則有94個沒被刮出來。
至於其他春節前發行刮刮樂，其中500萬元大獎也還有10個沒被刮出，300萬元大獎則還有13個中獎機會，200萬元有23個未被刮出，100萬元亦有75個中獎機會。