香氛樂活銀髮族計畫　產官攜手提升長輩生活品質

人口老化是21世紀全世界的重要課題，超高齡社會儼然成為一個刻不容緩需即刻解决的問题。植享家(Bonnie House)與盤古銀髮攜手於今(17)日舉辦「提高銀髮族生活品質」高齡醫學講座，邀請高雄市政府衛生局長照管理中心技正蔡雅璿、高雄榮總高齡醫學中心醫師王郁鈞及自然療法暨養生健康促進學會秘書長沈美秀專題演講。
記者陳美嘉／高雄報導
植享家股份有限公司(Bonnie House)參與數位發展部數位產業署DIGITAL+數位創新補助平台「銀髮族隨心精油香氛行動數據應用服務發展計畫」，整合物聯網技術，包括數據分析、智慧香氛設備等，為長者提供個人化香氛享受。17日活動當天特別推出為銀髮族設計的精油應用課程，讓種子學員們學習如何運用精油於長輩的日常生活。
植享家總經理張月園表示，現代生物學和醫學的先進研究顯示， 藥物治療之外的自然療法不是舊時代的附屬品，而是當前的大趨勢，如何在日常生活中運用精油，來提升銀髮族生活品質，並可照護家人，已成為熱門顯學。期待這次講座的分享及交流能讓長照夥伴們了解並應用，不僅攜手讓台灣長照品質更好，也讓長輩們能獲得身心靈全方位的照護，提升生活品質。
張月園強調，希望透過「香氛樂活銀髮族計畫」與日間長照機構建立合作關係，進行精油香氛結合官方行動數據應用服務。此次的長照合作單位資格，只要是符合政府立案規定，即可獲得免費澳洲「有機精油香氛套組」體驗，限額300組。歡迎日間長期照顧機構合作夥伴共同參與相關計畫，透過精油香氛打造溫馨宜人的家居環境，提升生活品質。