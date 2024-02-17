石垣島交流賽／莊昕諺靠「釣魚」增加耐性！曾豪駒看到他的改變
樂天桃猿投手莊昕諺今（17）日對羅德隊在石垣島交流戰，僅用15球投2局，不但6上6下完成任務，總教練曾豪駒也稱讚他生活管理變好，莊昕諺透露自己已經愛上釣魚，訓練耐心，甚至跟隊友還有「釣魚群」，會一起交流，這也讓他今年要轉先發更有信心。
記者吳政紘/石垣島報導
莊昕諺原本就是先發投手人選，但他在去年轉任中繼，由於手肘骨刺、肩膀夾擠，讓他一直有傷痛，合計一二軍僅投27.1局，他坦言，「去年年底受傷時滿迷失的，注意力都集中在受傷的手，會一直去想，之後開始去釣魚才變比較好。」
莊昕諺原本就是澎湖人，住在海邊，小時候父親都會去釣魚，但不讓他碰，他也覺得有點無聊，剛好投手群邱駿威等都已經「入群」，他也開始愛上釣魚。
樂天釣魚群組現在應該有8-9位球員，加上教練團有些也對釣魚有興趣，已經是「隊內興趣」。
莊昕諺在2021開始都是先發投手為主，去年U23後轉中繼反而讓他有更累的狀況，他說，好像每天都在投球，手有點負荷不了，今年轉回先發有信心，相信會更好。
二軍總教練曾豪駒表示，莊昕諺今天勇於投好球讓對方出手，達到不錯的效果，過往他會用比較多引誘球、投得太閃躲，今天就是勇於對決，目前春訓開始到現在，投球心態上有做修正，「第一場有這樣的表現，這是好的起點，把好的東西記住，後面比賽再延續下去。」
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