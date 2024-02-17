晚安小雞大鬧柬埔寨！前總理洪森遭爆「超討厭台灣」 台人臉丟光
滋事型臉書網紅「晚安小雞」（本名：陳能釧）日前為了流量，自導自演大鬧柬埔寨，引發國際關注，也徹底丟了台灣的臉，最終被當地政府判處2年徒刑，必須服滿才能驅逐出境。對此，資深媒體人王瑞德不忍吐槽，為了洗刷柬埔寨是「詐騙王國」的標籤，前任總理洪森花了2年時間不斷改善治安，結果差點被2個台灣網紅搞砸，「大家不會放過你的！」
記者詹鎰睿／綜合報導
王瑞德在談話節目《關鍵時刻》中指出，柬埔寨的監獄可說是「人間煉獄」，再加上囚犯們都很愛國，若知道「晚安小雞」跟「阿鬧」兩人是犯了這樣的罪名進去，一定會被打得很慘，「大家不會放過你的！」所幸監獄認錢不認人，只要能熬過一個禮拜，家屬們就可以送錢進去，進而改善他們的環境。
不過，王瑞德接著說，柬埔寨的真正首腦，也就是前任總理洪森，為了打造當地繁榮，努力衝經濟，但又怕「詐騙王國」的壞名聲，嚇得其他國家的外商不敢來，因此，洪森在這兩年不斷地抓人，積極改善當地治安。
有趣的是，台灣跟世界其他國家都把「詐騙」標籤貼到柬埔寨身上，讓洪森氣到不行，一度開國際記者會宣稱，「我昨天半夜接到簡訊，內容是我非常有錢的企業家朋友跑來借錢，結果卻是詐騙！」而且一查發現這IP來自台灣。
再加上台灣有很多企業家、台商，過往都是把籌碼壓在與洪森對立的親王身上，結果親王倒台、流亡海外，讓洪森決定關掉當地所有的台灣辦事處，就連台商的土地都被查封，無一倖免。王瑞德直言，「所以他（洪森）非常討厭台灣，這也可以解釋為什麼他跟中國很好！」
如今又發生「晚安小雞」大鬧柬埔寨事件，讓王瑞德不忍直呼：「這時候兩個二百五的台灣網紅，竟然跑到柬埔寨，穿著軍服、帶槍、假裝被洗劫，還弄得一蹋糊塗，我的天啊！各位你看過世界上有哪個警察機關，是叫嫌犯跪下的嗎？速審速決到什麼程度，早上抓人、晚上判決，兩年確定定讞。」
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