更新iPhone要謹慎！蘋果關閉iOS 17.3降級認證 用戶回不去舊版
果粉注意！蘋果公司日前釋出iOS 17.3.1作業系統更新，最新版本主要修復iPhone在輸入文字時，可能出現文字意外重複、重疊等錯誤。據外媒《9To5Mac》報導，隨著新版本到來，蘋果也關閉了iOS 17.3的認證，這就代表未來iPhone用戶若安裝新版iOS後不滿意，也無法降級回到iOS17.3舊版本。
記者鄭妤安／台北報導
蘋果公司在1月22日釋出iOS 17.3系統，新功能包括遭竊裝置防護、新增Apple Music協作播放清單等8大功能。其中，遭竊裝置防護是指當iPhone被偷時，系統會要求使用Face ID臉部辨識或Touch ID指紋辨識驗證身分，才能更改某些關鍵資料。
爾後，蘋果又在2月8日釋出iOS 17.3.1更新，除了保有iOS 17.3新功能之外，也同步修復文字意外重複、重疊等等小問題。再釋出新版的同時，蘋果公司關閉iPhone較舊的iOS17.3系統版本認證。
外媒指出，降級回到iOS舊版本，是iPhone用戶「越獄」（jailbreak）常用的技巧。「越獄」是指將iOS系統比做監獄，在監獄裡能做的是有限，越獄能夠突破既有的限制，完成更多的事，若用戶升級iOS新版時發生重大錯誤，可透過回復到前一個版本的iOS，有時候也能解決問題。如今蘋果公司關閉iOS17.3系統版本認證，意味著用戶倘若太滿意iOS17.3.1系統，在更新後即無法透過「越獄」，將回舊版iOS17.3，這表示，使用者在更新前得更加謹慎。