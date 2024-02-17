小提燈「小萌龍呆腦獸」2/18加碼提早發放！

高雄市長陳其邁今(17)日公佈驚喜消息，詢問度超高的「小萌龍呆腦獸（Dinosaur）」小提燈加碼提早發放，將於2/18上午11點，在18號碼頭（高雄旅運中心旁）限量發放，每人限領2盞，發完為止。
記者陳美嘉／高雄報導
高市府日前宣布全市公私立國小、幼兒園及特殊學校學童統一於2/20發放小提燈、小朋友不用來排隊每人都有一盞小提燈；以及於元宵節當日2/24、2/25下午5點，於18號碼頭（高雄旅運中心旁）開放民眾現場領取，限量發放；而為回應民眾熱情敲碗、頻頻詢問，市長陳其邁今宣布加碼於2月18日上午11時在相同地點，限量發放小提燈。
陳其邁表示，小鴨魅力席捲全台，超過600萬遊客造訪「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」高雄燈會，除了超萌小鴨和碼頭樂園免費玩，民眾最期待的就是今年可以變臉的創意小提燈「小萌龍呆腦獸（Dinosaur）」！尤其今年的「小萌龍呆腦獸（Dinosaur）」除了有呼應龍年的超萌恐龍造型，還可以變換四種臉孔，包括去年兔年的兔子「雄meet兔」、今年的黃色小鴨、觀光大使高雄熊，還可以發揮創意自行繪畫或是貼上自己喜愛的照片，深受歡迎。
高市府觀光局提醒，喜愛「小萌龍呆腦獸（Dinosaur）」的民眾請把握機會，不只前來看小鴨、玩樂園，還能將可愛的小提燈帶回家，數量有限噢！更多資訊請上高雄旅遊網官網、臉書及ig查詢。