中華隊亞洲盃爭議還未解決！「台紐戰」門票今出爐 最貴賣到6千
2025亞洲盃男籃資格賽第一階段賽事還沒開打，就因為中華男籃徵召以及後續的集訓和保險問題引發一系列爭議，不過今（17）日官方已經公布中華隊主場對決強敵紐西蘭的賽事門票售價資訊，最貴的1F場邊席有6000元，最便宜的也要500元。
記者黃建霖/臺北報導
根據年代售票網釋出的消息，在2024年2月22日晚上7點於台北市和平籃球館進行的這場亞洲盃資格賽，1F場邊席售價為6000元/5000元/4000元，1F特區（東/西球員席後方及對側）1200元/800元，1F特A區(南/北籃框後)1000元，2F自由入座500元。
中華男籃2025亞洲盃資格賽中華男籃第一階段15人集訓名單中，分別有隊長劉錚、游艾喆、林俊吉、高錦瑋、林秉聖、阿巴西、謝亞軒、張家禾、林信寬、王皓吉、陳侑昫、譚傑龍、林正、謝宗融、阿提諾。
目前身為歸化球員的阿提諾合約到期，而且和中華籃協方面至今都還未談妥，人在國外、而且沒有參加集訓，這一屆賽事要和球隊一起出征的可能性不大。如此情況下，中華隊禁區戰力面臨考驗。
而國家隊當家前鋒劉錚也在個人社群網站「小飛人 劉錚」上質疑，訓練時球隊人員沒到齊，只剩6、7個人在場，比賽下個禮拜就要開打，這樣的情況簡直就像「臨時組湊有意願的人去打」，也引發後續籃協的回應，以及外界的熱烈討論。
籃協方面日前表示，將在19日召開2025亞洲盃資格賽的記者會，協會也將在當天當面說明並和大家報告。
亞洲盃資格賽共24隊分為6組，中華隊與香港、菲律賓、紐西蘭同為B組，賽事採三階段的主、客場制，每階段每支隊伍分別進行2場對戰，分組前二名直接晉級會內賽，分組第三名參加外卡賽，共6隊爭取外卡前四名進入會內賽，中華男籃22日於主場首戰紐西蘭。