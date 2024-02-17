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豐原高中霸凌案滿周年懲處定調！學務主任再停聘一年　家長難接受

▲豐中案父親在兒子輕生後出席記者會，悔恨太相信偽善的大人們。（資料畫面／記者顏幸如攝，2024.02.17）
▲豐中案父親在兒子輕生後出席記者會，悔恨太相信偽善的大人們。（資料畫面／記者顏幸如攝，2024.02.17）

記者顏幸如／台中報導

台中市豐原高中蔡姓高二男生，疑長期遭師長霸凌，去年2月18日開學第二天在家輕生，引起國人震驚、批判是「台版黑暗榮耀」。事件將滿一年前夕，校方教評結果今出爐，決議將前學務主任停聘；校安人員離職後不再錄用；主任教官由教育局召開軍訓教官人事評審會決議撤職。人本基金會表示，只是證實孩子確實被師長霸凌而已，家長不會覺得獲得公平正義，更無法接受前學務主任僅停聘一年的處分。

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豐原高中多位學生，去年上網指控蔡姓高二生遭師長們長期霸凌，導致在家輕生。去年3月，前立委張廖萬堅、人本基金會陪家長出面，控訴6名師長只因孩子有偏差行為，就將他貼上標籤，動輒搜身、搜書包，甚至栽贓偷竊，導致他開學第二天在家裡輕生。

該案發生後，教育局將包括校長在內所有相關人員調離現職，由校方進行調查，學校認定前學務主任成立不當管教且情節重大，但僅記過一次處分。教育局無法接受，要求學校召開教評會，校方仍對前學務主任維持記過一次處分，教育局認為懲處結果與「情節重大」完全不對等，去年9月間依《教師法》主動介入，召開專審會將前學務主任停聘一年。

▲豐中師長霸凌事件被「台版黑暗榮耀」，台灣青年民主協會製作圖卡在網路瘋傳。（圖／翻攝網路，2023.03.24）
▲豐中師長霸凌事件被「台版黑暗榮耀」，台灣青年民主協會製作圖卡在網路瘋傳。（圖／翻攝網路，2023.03.24）
至於前學務主任等人渉霸凌部分，校方去年6月底調查結果認定霸凌不成立，但外界關注事證及疑點仍未釐清，教育局去年7月4日再度退回學校調查報告，家長也提出申復，並正式提告。

學校重啟調查報告日前出爐，確定霸凌成立，今天學校教評會決議做出懲處，前學務主任停聘一年。由於之前調查「不當管教」案時，已決議停聘一年，如今確定霸凌成立，也是決議停聘一年，兩者是分案或合併執行？教育局表示，前學務主任目前因「不當管教」停聘中，若執行完畢，將接續執行霸凌案的停聘。

人本基金會中部辦公室主任曾芳苑表示，調查結果只是證實孩子確實被師長霸凌而已。但家長至今不解，為什麼教育現場這麼多大人，卻要針對自己孩子？也無法接受前學務主任僅停聘一年的處分。由於人本和家長至今未拿到調查報告，曾芳苑表示將收到調查報告後和律師討論後續，更希望往後不要再有受害者。

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