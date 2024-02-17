豐原高中霸凌案滿周年懲處定調！學務主任再停聘一年　家長難接受

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該案發生後，教育局將包括校長在內所有相關人員調離現職，由校方進行調查，學校認定前學務主任成立不當管教且情節重大，但僅記過一次處分。教育局無法接受，要求學校召開教評會，校方仍對前學務主任維持記過一次處分，教育局認為懲處結果與「情節重大」完全不對等，去年9月間依《教師法》主動介入，召開專審會將前學務主任停聘一年。
至於前學務主任等人渉霸凌部分，校方去年6月底調查結果認定霸凌不成立，但外界關注事證及疑點仍未釐清，教育局去年7月4日再度退回學校調查報告，家長也提出申復，並正式提告。
學校重啟調查報告日前出爐，確定霸凌成立，今天學校教評會決議做出懲處，前學務主任停聘一年。由於之前調查「不當管教」案時，已決議停聘一年，如今確定霸凌成立，也是決議停聘一年，兩者是分案或合併執行？教育局表示，前學務主任目前因「不當管教」停聘中，若執行完畢，將接續執行霸凌案的停聘。
人本基金會中部辦公室主任曾芳苑表示，調查結果只是證實孩子確實被師長霸凌而已。但家長至今不解，為什麼教育現場這麼多大人，卻要針對自己孩子？也無法接受前學務主任僅停聘一年的處分。由於人本和家長至今未拿到調查報告，曾芳苑表示將收到調查報告後和律師討論後續，更希望往後不要再有受害者。
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