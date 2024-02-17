讚印度勞工素質好「各國搶」 工業區聯合總會：不把握將衝擊產業
台灣與印度政府歷經多年協議，終於在昨天視訊簽署印度移工MOU，雙方後續將依程序完成換文並儘速召開工作層級會議，討論未來開放行業、數額、聘僱資格及招募方式等細節。中華民國工業區廠商聯合總會今（17）日給予高度的肯定與支持，並提到，印度勞工素質評價良好，各國皆積極爭取或擴大引進，盼台灣儘速討論細節、降低台灣人力短缺對於產業發展的影響與衝擊。
記者李琦瑋／台北報導
工業區廠商聯合總會指出，台灣印度MOU明定印度移工開放行業及人數由台方決定，並無網路謠傳引進10萬印度移工情形。印度勞工赴海外工作人數已達1,800 萬人，印度勞工素質評價良好，各國皆積極爭取或擴大引進，包括德國、義大利、法國、中東、新加坡、馬來西亞都有引進，以色列近期計劃擴大引進，日本已於2023年簽署MOU，韓國也正在洽簽中。
工業區廠商聯合總會表示，全世界都在缺工、搶工，而台灣勞動力急劇減少，製造業、營造業、農業等產業缺工情況持續擴大，且失能者照顧需求日增；在這種情況下，台灣若無把握契機、態度不夠積極，恐怕會喪失引進外籍移工的機會，在台灣勞動力短缺情況下，恐怕會對產業、家庭造成更多風險；而日、韓及新加坡等都在擴大引進移工，且移工來源國均有10餘個國家，台灣目前則受限越南、印尼、菲律賓、泰國4個國家。
工業區廠商聯合總會提到，台灣移工來源國少且開發難度高，該會近10年來不斷呼籲政府須積極增闢移工來源國，如今終於等到台印度能順利簽署MOU，該會深刻了解這結果得來不易，對於勞動部及涉外單位的辛苦與努力，給予高度的肯定與支持，甚盼之後的協商談判能順利完成，降低台灣人力短缺對於產業發展的影響與衝擊。