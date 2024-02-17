中國「洪荒之力」女泳將傅園慧自曝長白山旅遊遭勒索 官方急回應
中國女子泳將傅園慧，在2016年里約奧運時脫口稱自己「已經用了洪荒之力」因而爆紅，在微博擁有將近730萬粉絲。傅園慧今（17）日早上在微博發文求救，稱自己在長白山包車旅遊，結果司機半路勒索要求加錢否則不開車，讓傅園慧詢問大家「咋辦，我要不要報警啊？」引發網友高度關注，對此，吉林文旅部門回應表示，將會對司機違規行為嚴厲懲處，絕不姑息。傅園慧也再度發文稱問題已獲得解決。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合中國媒體報導，傅園慧與親友以遊客身份赴吉林遊玩，不料遇到司機加價勒索，傅園慧今早9點先發文表示「長白山有沒有認識的人啊，咱們包了車現在被勒索了。半路加錢讓我們買票。不同意，他不開車了咋辦，我要不要報警啊！」
接著又補充說「司機現在想把我們留在高速公路上」，有網友詢問司機不知道她是誰嗎，傅園慧則回答「不知道，隱藏在芸芸眾生裡面」。
傅園慧發文引發網友熱議，吉林文旅部門很快注意到事態，出手介入調查，強調對於司機的違規行為將嚴厲懲處，絕不姑息。而傅園慧也在今早近11點時再度發文稱問題已獲得解決，並說自己還是很喜歡東北，「好心人還是大多數，下次還來」。
傅園慧包車被勒索衝上微博熱搜，中國網友紛紛表示，「長白山旅遊亂象，已經不是一天兩天了，任何一個人去，都有可能遇到傅園慧遇到的事」、「為什麼當地司機可以這麼猖狂？」、「洪荒之力也鬥不過地頭蛇司機」、「我們普通人遇到的話只能自認倒霉了」。
中國官媒央視也在微博發文評論此事，直言傅園慧的遭遇不是新鮮事，她不是普通遊客，可以憑藉「名人效應」迅速解決，但假如今天被勒索的不是傅園慧呢？央視指出文旅市場的環境已經改變，「靠山吃山、靠水吃水」的老思路行不通了，文旅「資源飯」必須向「服務飯」轉型，否則只會嚇跑未來遊客。