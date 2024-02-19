台積電熊本廠／解密海外擴廠初衷　蘋果「牽線」就近服務客戶

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雖然日本熊本廠是台積電宣布的海外第二座廠，但進度順利卻是首家量產的廠。其實，探究進展順利有幾個原因，首先是台積電海外擴廠的主要原因就是「客戶需求」，由於大客戶蘋果的iPhone手機感測器來自Sony，因此促成索尼（Sony）與電裝株式會社（DENSO）合資，熊本一廠台積電持股5成以上，索尼與電裝則各持有10%以上。
對台積電來說可就近服務客戶，對日本政府來說也是美事一樁，此將強化日本半導體產業的競爭力，美、日、台也可望加深彼此同盟關係，因此日本政府大力支持、通過補助4760億日圓（約新台幣1000億元）的款項，如果再加上二廠，台積電熊本JASM一、二廠的總投資金額將超過200億美元，將近新台幣6300億元。
另外，其實在台積電進駐前，九州因擁有半導體生産不可或缺的豐富潔凈水資源，且有眾多年輕勞動力的優勢，成為半導體工廠的建設基地，這裡有SONY的半導體工廠、日本矽晶圓大廠SUMCO也發展多年，早年的九州更被稱為日本矽島但數十年前競爭力衰退，日本產業界莫不希望台積電的進駐能使日本矽島復活。
因此日本當地的半導體設備與材料商都樂觀其成，不僅隨著台積電設廠大家全動起來，力積電也計劃投資8000億日圓，約新台幣1732億元，與日本金融集團SBI Holdings合資在宮城縣設廠，再加上聯電原有的三重廠，日本供應鏈業務量蠢蠢欲動！未來熊本一廠將生產12/16、22/28奈米成熟製程晶片，有助日本發展智慧型手機與汽車產業，創造更大的經濟效應，奪回消費性電子產品一席之地。
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