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台積電熊本廠／解密海外擴廠初衷　蘋果「牽線」就近服務客戶

▲台積電日本熊本廠（JASM）將於本周2月24日開幕，說起台積電海外擴廠的初衷，台積電曾屢屢表示，最大考量點都是客戶的需求。（圖／NOWnews資料照片）
▲台積電日本熊本廠（JASM）將於本周2月24日開幕，說起台積電海外擴廠的初衷，台積電曾屢屢表示，最大考量點都是客戶的需求。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台積電日本熊本廠（JASM）將於本周2月24日開幕，說起台積電海外擴廠的初衷，新冠疫情延燒全球、供應鏈斷鏈，再加上美中貿易戰與科技戰未歇，一時間地緣政治風險席捲全世界，為了強化供應鏈在地化與國安疑慮，各國開始扶植自己的半導體產業鏈，台積電也思考海外擴廠的可能性，儘管大家認為台積電海外擴廠是受到各國政府的「熱情邀約」壓力，但台積電也屢次表示不論國內外擴廠，最大考量點都是客戶的需求。

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台積電於2020年中公布美國亞利桑那州工廠計畫，隔年2021年開始興建，原定2024年開始量產，但如今已延至2025年，而日本熊本廠則是在2021年10月宣布，2022年4月開始動工，去（2023）年完成廠區內的辦公大樓，8月啟用部分辦公區域，而地下兩層及地上四層樓的製造廠房則是在去年底完工，近日陸續搬入生產設備。

雖然日本熊本廠是台積電宣布的海外第二座廠，但進度順利卻是首家量產的廠。其實，探究進展順利有幾個原因，首先是台積電海外擴廠的主要原因就是「客戶需求」，由於大客戶蘋果的iPhone手機感測器來自Sony，因此促成索尼（Sony）與電裝株式會社（DENSO）合資，熊本一廠台積電持股5成以上，索尼與電裝則各持有10%以上。

對台積電來說可就近服務客戶，對日本政府來說也是美事一樁，此將強化日本半導體產業的競爭力，美、日、台也可望加深彼此同盟關係，因此日本政府大力支持、通過補助4760億日圓（約新台幣1000億元）的款項，如果再加上二廠，台積電熊本JASM一、二廠的總投資金額將超過200億美元，將近新台幣6300億元。

另外，其實在台積電進駐前，九州因擁有半導體生産不可或缺的豐富潔凈水資源，且有眾多年輕勞動力的優勢，成為半導體工廠的建設基地，這裡有SONY的半導體工廠、日本矽晶圓大廠SUMCO也發展多年，早年的九州更被稱為日本矽島但數十年前競爭力衰退，日本產業界莫不希望台積電的進駐能使日本矽島復活。

因此日本當地的半導體設備與材料商都樂觀其成，不僅隨著台積電設廠大家全動起來，力積電也計劃投資8000億日圓，約新台幣1732億元，與日本金融集團SBI Holdings合資在宮城縣設廠，再加上聯電原有的三重廠，日本供應鏈業務量蠢蠢欲動！未來熊本一廠將生產12/16、22/28奈米成熟製程晶片，有助日本發展智慧型手機與汽車產業，創造更大的經濟效應，奪回消費性電子產品一席之地。

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