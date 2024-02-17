巷仔內／給傅崐萁軟釘！韓國瑜搶當公道伯　這招證明自己才是老大

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韓國瑜是睽違8年後再有國民黨籍的立法院長，表現備受關注。民眾黨主席柯文哲每周二、五固定現身立院，且準時七點半抵達，韓國瑜被質疑愛遲到、沒上班，但他也沒有多加解釋。他跟之前的院長王金平一樣，在外行程滿檔，有事情才會進立法院。
但他也有跟王金平不一樣的地方。王金平即使對很多事情不公開表態，但很願意接受媒體訪問，幾乎來者不拒。但韓國瑜迄今卻反而鮮少接受採訪，即使私下遇到記者，也都只是用「謝謝、謝謝」婉拒提問，這對過去常金句連發的韓國瑜來說，確實少見。
他自己也頗不習慣，上任後第一次朝野協商，討論開議日期，他在協商開場白就說，自己本是個熱情的人，但接任院長後變得謹言慎行，變得不像自己，擔心自己一個月後變成滿清的老太監。
但謹言慎行是必要的，畢竟說者無心聽者有意，說了什麼很常被外界拿來文章，而目前三黨互信基礎薄弱，需要有人能扮演溝通橋梁，韓國瑜要拿捏好分寸，才能同時讓三黨都信服。
第一次朝野協商，既然都談好20日開議，而且這是韓國瑜的第一次朝野協商，毫無理由說變就變，傅崐萁的建議，他給了個軟釘子。但傅崐萁畢竟也是過去的麻吉，他也仍有國民黨籍身分，不可能不顧傅的面子，選擇19日再協商，就是先維持20日開議的前提，再來討論有沒有可能把總質詢往後延，先進行專案報告。
韓國瑜昨大白天幾乎神隱，到傍晚才發出新聞稿說19日會召集協商，但同樣只有文字說明，他拒絕再上鏡頭重講一次，因為多講、可能又多加深與傅崐萁的誤會。他是國民黨立委，但他也是立法院長，不可能事事配合國民黨，必要時，還是會展現院長的高度，同時也展現，自己才是老大。
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