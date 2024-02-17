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為退除役官兵鋪路！高市榮服處與台鋼科技大學攜手助就學就業

▲高雄市榮民服務處與台鋼科技大學攜手助退除役官兵就學就業。(圖／高雄市榮民服務處提供)
▲高雄市榮民服務處與台鋼科技大學攜手助退除役官兵就學就業。(圖／高雄市榮民服務處提供)

記者黃守作／高雄報導

國軍退除役官兵輔導委員會高雄市榮民服務處於今(17)日，到台鋼科技大學洽談攜手合作事宜，以協助提供退除役官兵就學就業，讓退除役官兵能夠充分利用這些資源，在職場上獲得更多的競爭優勢。

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▲台鋼科技大學與高雄市榮民服務處攜手助退除役官兵就學就業。(圖／記者黃守作攝)
▲台鋼科技大學與高雄市榮民服務處攜手助退除役官兵就學就業。(圖／記者黃守作攝)
高雄市榮民服務處副處長胡思湘，是由該處就業輔導組組長陳志煒，及就業站同仁陪同，到路竹區高雄科學園區，台鋼科技大學洽談攜手合作事宜，受到該校董事長林輝政、副校長張宏宇等人熱烈歡迎。

▲高雄市榮民服務處與台鋼科技大學攜手助退除役官兵就學就業。(圖／高雄市榮民服務處提供)
▲高雄市榮民服務處與台鋼科技大學攜手助退除役官兵就學就業。(圖／高雄市榮民服務處提供)
高雄市榮民服務處副處長胡思湘表示，該處與台鋼科技大學董事長林輝政洽談協助退除役官兵就學、職訓及就業輔導等合作事宜，雙方並就推動產學、產訓合作專案交換意見，期能共同協助退除役官兵，增進職場競爭力，創造職涯有利契機。

台鋼科技大學副校長張宏宇指出，台鋼科技大學為全台惟一座落科學園區的e世紀學府，為一所落實貼近產業需求、與產業無縫接軌，培育畢業即具有百分百就業能力之優質產業型科技大學，經教育部核定高苑科技大學於2月1日起正式更名為台鋼學校財團法人台鋼科技大學，將旗下企業與學校系所緊密結合，重新定位成精緻型企業型科技大學，為企業培育人才，保障學生就業。

胡思湘說，輔導會積極推動青壯退除役官兵就學、就業及職訓輔導等措施，高雄市榮民服務處為加強與服務區大專校院交流互動與建立聯繫管道，以補強退除役官兵自軍中退伍後的學用落差，進而順利銜接職場、穩定就業，盼透過學校資源，提供更多專業的升學進修輔導措施，讓退除役官兵能夠充分利用這些資源，在職場上獲得更多的競爭優勢。

雙方期盼退除役官兵能夠在繁忙的工作時間內，有更多時間投入學習，在就學權益部分，除就讀正式學籍大專校院以上學制每學期能申請就學補助外，進修學分制課程，最高亦能獲得12萬元進修補助，以促進退役官兵就學進修。
 

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