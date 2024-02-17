護歷史觀光優質場域！港務公司對占用香蕉棚倉庫業者訴請強制執行

我是廣告 請繼續往下閱讀
王錦榮說，河邊公司自民國96年起向台灣港務公司高雄港務分公司前身高雄港務局租用3號碼頭香蕉棚倉庫，作為經營餐廳使用，並因該棟建物由高雄市政府列為歷史建物，須經由高雄市政府文化局核定，再因應計畫後才能經營使用。
但由於河邊公司自109年起積欠2千多萬元龐大租金費用，期間經多次協調後，由雙方協議採分期償還，並簽訂協議書，但河邊公司卻未能依約履行清償欠款，港務公司只能迫於無奈於111年3月19日終止雙方租賃關係，並於111年7月15日向高雄地方法院對河邊公司提起民事訴訟，續經112年10月獲得勝訴判決後，即於11月底函文，通知河邊公司將續依判決結果，聲請返還租賃物假執行程序，請該公司應預作準備。
王錦榮指出，河邊公司於占用香蕉棚建物期間，因違反消防法規及該歷史建築再因應計畫規定，經高雄市政府文化局評估河邊公司於香蕉棚建物之營運行為，確實對公共安全有立即危險之虞，且對文化資產保存維護產生威脅，已於112年11月30日正式公函廢止對於歷史建築香蕉棚使用許可，也就是該歷史建物香蕉棚屬於違法營業狀態，但河邊公司至今仍持續非法占用該棟建物進行營業，甚至於112年12月24日發生火警意外事件，河邊公司違法占用歷史建築營業行為，明顯造成公眾生命財產安全之威脅。
王錦榮並指出，由於高雄港歷史建物香蕉棚倉庫，位於高雄港棧二庫旁觀光人潮聚集，港務公司為符合文資法令，且維護公眾利益，除112年11月底即已先行通知河邊公司，並請該公司及早準備遷離作業，再於112年12月19日正式向法院聲請假執行，經法院於113年1月26日會同河邊公司現地勘查，並訂於2月21日進行強制執行。
此期間，河邊公司對於港務公司張貼法院及高雄市政府之公函或通知一概置之不理，甚至以撕毀或覆蓋方式企圖掩蓋違法使用及遭到強制執行之事實，並同時透過各種管道進行要求協調，即河邊公司於112年11月底即明知該歷史建築已為違法使用狀態，且即將遭強制執行程序，卻仍持續招攬宴會生意，嚴重罔顧消費者及民眾遊客權益，河邊公司應對受到影響及權益損害的消費大眾給予說明交代。