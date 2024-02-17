《在暴雪時分》被封「純愛天花板」！ 吳磊秀精壯肌肉狂撩趙今麥
新生代陸劇男神吳磊是童星出道，近幾年拍攝多部偶像劇，皆受到觀眾們喜愛，近日他與趙今麥主演的純愛劇《在暴雪時分》熱播中，男主角吳磊劇中大秀精壯身材，狂撩趙今麥，甜蜜劇情獲得觀眾一致好評，並連續兩週穩坐「中國戲劇熱度榜」冠軍，在豆瓣上也開出6.9的高分，完勝趙露思、陳哲遠主演的《偷偷藏不住》6.7分，被劇迷封為「純愛天花板」！
記者張芸婷／綜合報導
吳磊從演出《星漢燦爛・月升滄海》、《愛情而已》後，就穩坐中國頂流男神寶座，新劇《在暴雪時分》一播出再圈粉，劇中他飾演「林亦揚」一角，是一名司諾克（為一種落袋式撞球運動）天才，少年時因衝撞裁判遭到禁賽，年少氣盛的他竟直接宣布退役，低潮時遇見當紅九球選手殷果（趙今麥 飾），對她一見鍾情，直球狂撩、追求女方。
吳磊在劇中有不少親密戲，和趙今麥瘋狂放閃，他在劇中也大方展露精實肌肉，令粉絲直呼「超養眼」，不得不承認當年的小童星「三石弟弟」已經長大了！
然而，近年純愛夯劇日漸增多，《在暴雪時分》能打敗其他作品，成為新「純愛天花板」，除了演員呈現出的甜蜜氛圍外，劇組也砸重本、遠赴芬蘭取景拍攝，將整部劇營造出一種唯美的電影風格，且為了呼應劇名，前期所有鏡頭幾乎都有出現雪景，與其他偶像劇中常見的無聊街景和居家室內景相比，芬蘭真實的絕美雪景可以堪稱是「一絕」。
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