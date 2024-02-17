台北燈節眾神花燈遭譏「普渡提早辦」！蔣萬安自拍打卡讚今日最紅
2024年台北燈節今（17）日舉行點燈儀式，不過中山堂展區卻陳列一組民間信仰的眾神肖像，但在打燈照射後卻飄出濃濃的中元普渡氣氛，引發熱烈討論，甚至被許多網友開玩笑說是「普渡提早辦」。台北市長蔣萬安今日下午臨時新增行增到台北燈節中山堂展區視察，更大方與眾神肖像花燈自拍打卡，大讚「今天最紅的就是這組」。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安在教育局長湯志民陪同下視察台北燈節中山堂展區，走到網路熱議的眾神肖像花燈時前特地停留下來接受媒體訪問，蔣萬安表示，這個靜態展區就是歡迎學生與民間團體來參展，尊重原創者的發想與創意，歡迎大家來投稿。眾神花燈就是祈求保佑平安，保佑北市一切平安，所以來這邊祈求順利。
蔣萬安還拿起手機跟眾神花燈自拍，他補充表示，美醜每個人標準不一樣，最重要是歡迎投稿、發揮創意。
眾神花燈中有一個花燈人偶被參觀民眾與媒體形容長得像台中市長盧秀燕，蔣萬安走到人偶旁邊被問的盧秀燕嗎？蔣萬安笑說，盧秀燕漂亮多了。
蔣萬安也提到，今年燈節主燈非常漂亮，是非常漂亮的一次主燈，整個燈區包括中華路、北門，各個國際藝術家、各個國際城市的燈組，但是今天最紅的就是這組（眾神花燈）。