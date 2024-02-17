辣椒粉含致癌物「蘇丹紅」！已流入7縣市 高雄衛生局要求下架
高雄市衛生局16日接獲新北市公文通知，原料輸入商檢出含「蘇丹紅」辣椒粉，有25公斤已由高雄市「瑪爾氏國際貿易有限公司」製成19項產品，目前有145.36公斤製成品流向全台7個縣市，衛生局獲報後即緊急通知下游16家業者下架回收，並清查通路流向。
記者孫唯容／綜合報導
根據衛生局調查「瑪爾氏國際貿易有限公司」11月購入該原料25公斤，其中11.42公斤於112年12月17日至113年2月5日製作成已製成187.18公斤、19項產品販售，剩餘原料13.58公斤，衛生局已通知下游16家業者啟動下架回收作業，同時持續清查通路流向。
19項商品包含，麻辣藥膳湯粉、蒙古孜然醃漬粉、韓式泡菜湯粉、紐奧良烤雞香料粉、蒙特婁雞肉香料粉、牙買加混合萬用粉PRO、新疆孜然萬用粉PRO、日式唐辛子、墨西哥醃肉專用粉、鹽水雞椒鹽、韓式燒肉醃漬粉、川味椒麻香料粉、義大利綜合香草、新加坡沙爹醃肉香料粉、沙爹萬用粉PRO、紅燒牛肉湯粉、美式燒烤醃漬粉、黃咖哩醬粉、麻辣湯粉。
經查，高雄市共售出56.76公斤，分別為該公司於蝦皮網站及自售、旺來昌超市公正及博愛店、旺來興超市本館及凱旋店，已啟動緊急下架回收；另外10家下游廠商分別為新北市56公斤、桃園市1.2公斤、新竹市2公斤、苗栗縣6公斤、雲林縣1公斤、臺南市22.4公斤，已知會所轄衛生主管機關確認下架情形。