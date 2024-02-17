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吳佩慈被疑懷上第5胎！每生一胎都有錢拿　身家232億直逼張忠謀

▲吳佩慈（右）擁有232億元身家，在男友紀曉波被法辦後，照樣朝聖泰勒絲東京演唱會，日子過得很愜意。（圖／賈永婕臉書）
▲吳佩慈（右）擁有232億元身家，在男友紀曉波被法辦後，照樣朝聖泰勒絲東京演唱會，日子過得很愜意。（圖／賈永婕臉書）

記者江芷稜／綜合報導

45歲女星吳佩慈定居香港，自從2014年起和富商男友紀曉波陸續生下2子2女，過著豪奢的貴婦生活，不過男友近期財務狀況不佳，還被以非法賭博罪法辦，讓人相當擔心她的近況，未料她卻出現在賈永婕朝聖泰勒絲東京演唱會的美照裡，身形略顯發福，臉頰變得圓潤，立刻被網友懷疑可能懷了第5胎，名嘴呂文婉則在《新聞挖挖哇！》爆料吳佩慈每懷1胎都有錢能拿，這幾年累積下來高達232億元台幣，還沒有婚姻關係負擔，生活過得很愜意。

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▲賈永婕（左）和吳佩慈（右）一起現身泰勒絲東京演唱會，看起來氣色都不錯。（圖／賈永婕臉書）
▲賈永婕（左）和吳佩慈（右）一起現身泰勒絲東京演唱會，看起來氣色都不錯。（圖／賈永婕臉書）
▲吳佩慈（右）近3年沒露臉，罕見現身泰勒絲東京演唱會。（圖／賈永婕臉書）
▲吳佩慈（右）近3年沒露臉，罕見現身泰勒絲東京演唱會。（圖／賈永婕臉書）
被封為「九頭身美少女」的吳佩慈和大小S感情深厚，從華岡藝校時期就是好姊妹，不過，她出道後在娛樂圈一直沒有亮眼作品，與香港富商紀曉波交往就淡出演藝圈，2014年開始懷孕生子，在6年內火速生下2男2女，雖未明媒正娶嫁入豪門，生活卻過得非常優渥。

▲吳佩慈和紀曉波沒有婚約束縛，反倒獲得大幅度的自由。（圖／吳佩慈小紅書）
▲吳佩慈和紀曉波沒有婚約束縛，反倒獲得大幅度的自由。（圖／吳佩慈小紅書）
名嘴呂文婉去年在《新聞挖挖哇！》提及，吳佩慈雖未得到名分，生活卻非常豪奢，母憑子貴的她因為勤於傳宗接代，得到紀曉波和準婆婆寵愛，據說她每生一胎就能拿到50億元台幣，財富不停往上疊加，加上紀曉波贈送的一棟價值超過香港5億港幣的豪宅和3億股票，讓吳佩慈的個人身家超過232億新台幣，財力直逼台積電創辦人張忠謀，遠遠超過大小S！

▲吳佩慈（左）與百億男友紀曉波至今仍未結婚。（圖／新浪娛樂微博）
▲吳佩慈（左）與百億男友紀曉波至今仍未結婚。（圖／新浪娛樂微博）
▲吳佩慈生活不愁吃穿。（圖／吳佩慈IG）
▲吳佩慈生活不愁吃穿。（圖／吳佩慈IG）
不過，去年安以軒老公陳榮煉因涉及賭博事業，一審被判刑14年，讓安以軒深受打擊，紀曉波也被這波官方打擊犯法的魄力下，未來恐將被法辦，吳佩慈卻因沒有婚姻關係束縛，反倒是落得一身輕，還有空去東京看泰勒絲演唱會，人也心寬體胖，看得出來氣色相當好。

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