林千又切了納豆願當富商小三　還曾與「情歌天后前夫」傳緋聞

《華麗計程車行》插曲是邱軍唱的！練台語咬字2天　唱出時代無奈

▲邱軍為《華麗計程車行》演唱插曲，光是練習台語咬字就花了2天時間。（圖／索尼音樂提供）
▲邱軍為《華麗計程車行》演唱插曲，光是練習台語咬字就花了2天時間。（圖／索尼音樂提供）

記者吳雨婕／綜合報導

華劇《華麗計程車行》即將在2月18日播出，由曹佑寧、黃冠智、郭子乾、楊麗音主演，尚未正式演出就引起討論，而與劇情配合的插曲則是由「衝撞系歌手」邱軍演唱，歌曲〈運轉人生〉帶出該劇故事，以台語的「氣口」為戲劇增添亮點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《華麗計程車行》由曹佑寧、黃冠智、郭子乾、楊麗音主演，戲劇講述90年代的嘉義「華麗計程車行」一家四口，以及樂天開朗的車行司機們，身處在大時代的變遷下、面對各種人生困境與難題，如何用自己的方式堅持下去的故事。

▲邱軍為《華麗計程車行》演唱插曲。（圖／索尼音樂提供）
▲▼邱軍為《華麗計程車行》演唱插曲。（圖／索尼音樂提供、LINE TV提供）
▲左起《華麗計程車行》郭子乾、楊麗音、曹佑寧、黃冠智的海報以黃色作為代表色。（圖／LINE TV提供）
 
由邱軍演唱的插曲〈運轉人生〉，該曲根據劇情打造，描述運將的跑車人生，呈現時代的無奈、創業艱辛、勞動階層的矛盾，小人物生存的難題與抉擇。因為這是邱軍第一次挑戰台語演唱，他坦言這是目前為止覺得最難的一首歌，因為本身不太會講台語，所以光是調整咬字就錄了2天。

此外，《華麗計程車行》於昨（16）日舉行記者會時，邱軍也在現場演唱〈運轉人生〉，歌詞「惦在這個世間海海無人會知，哪會天大地大找無咱未來，管待社會無情佳哉，有你有我，運轉人生沿路親像一首歌。」瞬間將聽眾拉入戲劇的世界。




更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

遭傳與王淨祕婚！曹佑寧自爆「女友過年見過爸媽」　親戚狂問進度

曹佑寧專訪／認愛1年被傳閃婚　王淨2點讓他想成家「是好的對象」

丁噹龍年爆雙喜！情人節不孤單　與「重要男人」度過

炎亞綸捲偷拍影片風波！150萬元交保　罕發聲感謝司法

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞