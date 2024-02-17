《華麗計程車行》插曲是邱軍唱的！練台語咬字2天 唱出時代無奈
華劇《華麗計程車行》即將在2月18日播出，由曹佑寧、黃冠智、郭子乾、楊麗音主演，尚未正式演出就引起討論，而與劇情配合的插曲則是由「衝撞系歌手」邱軍演唱，歌曲〈運轉人生〉帶出該劇故事，以台語的「氣口」為戲劇增添亮點。
記者吳雨婕／綜合報導
《華麗計程車行》由曹佑寧、黃冠智、郭子乾、楊麗音主演，戲劇講述90年代的嘉義「華麗計程車行」一家四口，以及樂天開朗的車行司機們，身處在大時代的變遷下、面對各種人生困境與難題，如何用自己的方式堅持下去的故事。
由邱軍演唱的插曲〈運轉人生〉，該曲根據劇情打造，描述運將的跑車人生，呈現時代的無奈、創業艱辛、勞動階層的矛盾，小人物生存的難題與抉擇。因為這是邱軍第一次挑戰台語演唱，他坦言這是目前為止覺得最難的一首歌，因為本身不太會講台語，所以光是調整咬字就錄了2天。
此外，《華麗計程車行》於昨（16）日舉行記者會時，邱軍也在現場演唱〈運轉人生〉，歌詞「惦在這個世間海海無人會知，哪會天大地大找無咱未來，管待社會無情佳哉，有你有我，運轉人生沿路親像一首歌。」瞬間將聽眾拉入戲劇的世界。
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