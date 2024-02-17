赴陸旅遊團喊卡「遭質疑法源」　觀光署：依照這2條例與規則監管

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對於交通部先前回覆基於防疫考量，黃國昌質疑中央流行疫情指揮中心去年早已解散，且新冠肺炎也是第4級傳染病，到底法源基礎在哪裡？陳建仁回應，會儘快跟陸委會與交通部了解情況。
觀光署今天下午表示，近日各界關心6月1日起禁止旅行業組團赴陸旅遊之作為，觀光署是依據「發展觀光條例」第53條第1項規定，「觀光旅館業、旅館業、旅行業、觀光遊樂業或民宿經營者，有…損害國家利益…者，處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰；情節重大者，處新台幣15萬元以上50萬元以下罰鍰，並定期停止其營業之一部或全部，或廢止其營業執照或登記證」。
觀光署說，以及依照「旅行業管理規則」第49條第19款規定，「旅行業不得有下列行為，經營旅行業務不遵守交通部觀光局管理監督之規定者」辦理。
觀光署再次強調，為循序推動恢復兩岸團體旅遊，政府已完成相關準備，惟考量情勢變更等因素，經跨部會協商後，基於陸方禁止組團來台、變更M503航路損及我國國安，衡量組團赴陸的經營行為已有「損害國家利益」，觀光署本於對旅行業的經營行為負有管理監督之責，爰請旅行社暫停組團赴陸旅遊。
觀光署提到，兩岸恢復健康有序的交流一直是政府的立場，呼籲陸方以善意共創兩岸和平旅遊交流，並將賡續配合政策檢討兩岸旅遊相關規劃事宜。