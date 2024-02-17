越南汽車銷量大跌25%！前大使曝原因 東協經濟角力白熱化
越南2023年汽車銷售量大跌25％，慘輸東南亞各國，原因是去年越南的經濟尚未復甦，國內需求大減，導致積極發展電動車的越南難以增加車子銷量。
國際中心賴正琳／綜合報導
《越南快訊》12日報導，根據「東協汽車聯合會」（ASEAN Automotive Federation，AAF）統計，印尼、泰國、馬來西亞、菲律賓、越南、新加坡、緬甸這7個東南亞主要市場2023年汽車銷量合計335萬輛，比2022年下降2.1％。不過，這項由各成員國彙整的數據未含現代汽車在越南的合資公司「現代成功」（Hyundai Thanh Cong）銷售量。
前駐紐西蘭代表介文汲15日在《盧秀芳辣晚報》節目指出，越南汽車銷量衰退的最主要原因是國內需求不足、購買力不夠，然後銀行利率又上調，房市、股市也接近崩跌，所以去年越南經濟真的是非常糟糕。
綜合越南媒體報導，儘管車商降價促銷，越南車市仍停滯不前。越南汽車製造商協會（VAMA）表統計顯示，去年越南豐田汽車最慘，銷量跌幅高達42%，本田、三菱、起亞、現代等外資車商前10月銷量跌幅介於25至39%之間。
越南2023年的汽車銷量是36萬9431輛，在東南亞市場排名第5，前4名依序為印尼（100萬5802輛）、馬來西亞（79萬9732輛）、泰國（77萬5780輛）、菲律賓（42萬9807輛）。