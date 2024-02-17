網控實驗室遭西布特羅污染　中市府：若屬實不會只驗出一種瘦肉精

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台中市食安處組長陳志銘今（17）日主動說明，表示根據食藥署官網公布資料，4家進口業者進口的西布特羅產品僅售予台南、台中等12縣市衛生局及12家民間檢驗機構。台中市食安處是食藥署畜肉動物用藥聯合分工的專責實驗室，只要食品實驗室有檢驗瘦肉精項目，就須購置含西布特羅等21項瘦肉精檢驗用標準品。
近2年台中採購西布特羅標準品的時間，分別為2022年9月（已開封使用）、2023年10月（尚未開封），其中2022年購入的西布特羅標準品10毫克粉劑，已全數配製為液狀「單一標準品」。後續因應檢驗所需，會分次取用21項瘦肉精單一標準品，配製成「混合標準品」。
台中市食安處表示，目前使用的21項「混合標準品」，是去年11月所配製。今年的年節前共抽驗40件肉品（含台糖兩件），除了其中一件台糖冷凍豬肉片首次檢出西布特羅，其餘皆未檢出，食安處強調，倘有標準品污染情形，應會有其它肉品也檢出西布特羅與其他種類瘦肉精。
對於食藥署將於下周三召開專家會議，台中市食安處表示，目前中央與地方皆查驗出該梅花肉片殘留瘦肉精西布特羅，且商品是自販售通路隨機抽檢，源頭與成因須由中央相關單位進一步查明，市府已正式接獲邀請列席，將協助與會專家共同研討。
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