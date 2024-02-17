PLG／夢想家96:73打爆富邦勇士！德文馬布爾爆發砍36分 取3連勝
P.League+今（17）日在和平籃球館進行富邦勇士對決福爾摩沙夢想家的賽事，進入「期末考」的夢想家洋將德文馬布爾這一場狀態絕佳，總計18投13中，得到全場最高的36分，夢想家也在他的帶領下以96:73取勝，拿下近期的3連勝。
記者黃建霖/臺北報導
在春節年後，PLG例行賽再開，富邦勇士由於辛特力季中突然受傷，且不確定這一季到底能否回歸，球隊迫於需要也只能宣布找來賽爾登（Wayne Selden Jr.），以補強鋒線戰力。這位29歲有NBA經驗的悍將，身高196公分、體重105公斤，擁有強悍突破能力與橫移速度，他在2016年開啟職籃生涯，曾效力於NBA鵜鶘、灰熊、公牛與尼克隊。不過這位新外援本場比賽並未被登錄，也讓球隊面對鋒線戰力雄厚的夢想家，顯得有些吃虧。
富邦和夢想家這兩支元老級球隊每次交手都火藥味十足，首節雙方的對抗也確實激烈，夢想家以19:17暫時領先。次節夢想家洋將德文馬布爾手感開始加溫，在將近7分鐘內砍下13分，單節攻下16分，上半場則是拿到20分，也幫助夢想家兩節打完取得52:42領先。
辛特力是勇士重要得分點，今天賽爾登也還未被登錄，富邦下半場追分時少了一名外線大將，火力似乎有些受到影響，夢想家則在第三節靠著林俊吉的兩顆三分球，繼續維持雙位數的領先。
末節德文馬布爾再進三分，富邦4分鐘內只得2分，差距被拉開到16分，不過此時吉爾貝克領到第5次犯規，勇士又靠林志傑一次華麗的運球上籃得分找回士氣，主場軍仍未放棄比賽。但馬布爾這一場跳投節奏實在太好，富邦始終缺少可以和他對位的球員，屢屢被他的得分打斷追分氣勢，比賽在進入最後3分鐘時基本上就分出勝負，終場夢想家以23分之差取勝。
德文馬布爾這一場得到36分5籃板5助攻，今天他不再謙讓，放開手來打，也確實可說是一人打爆了富邦外線；布依德得到14分11籃板，林俊吉11分。富邦方面，簡廷兆17分，強森13分17籃板。