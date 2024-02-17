禁赴中旅團無法源依據！藍委批交通部自甘墮落 淪國安單位打手
交通部在春節前一天，無預警下令停止招攬赴中國旅遊團，引發業者反彈。國民黨立委翁曉玲在臉書說，前天向交通部觀光署要求，當初禁止旅行業組團赴中國旅遊的公文，沒想到竟是兩份2020年疫情時以防疫為理由，「請」旅行業暫停組團赴中國旅遊，換句話說，所謂禁令，根本是配合中央疫情指揮中心辦理的通知。他批交通部，無理刁難業者。
記者何哲欣／台北報導
翁曉玲說，15日開工，他立即向觀光署索取公文，但獲得的兩份公文，一份是觀光局109年1月24日發佈的「為有效落實疫情防堵，自即日起『請』旅行業暫停組團赴陸旅遊並公布參團旅客解約退費處理原則」等內容的網頁公告；另一份則是觀光局109年3月18日發佈的「為配合防疫措施，自3月19日至4月30日止旅行業者『應請』暫停組團赴國外旅遊」等內容的公函。
翁曉玲說，觀光署以行政指導的口吻，請旅行業者暫停出團赴國外旅遊，自然是知道依法並沒有權限去禁止旅遊業者組國外旅遊團。現行有關法規如《發展觀光條例》、《旅行業管理規則》、乃至《兩岸人民關係條例》等，並無有任何規定授權主管機關可限制合法的旅行業組團，所謂「禁團令」，不過是配合中央疫情指揮中心辦理的「通知」罷了。
翁曉玲說，隨著中央疫情指揮中心早在去年 5 月解編，所有限制措施理應隨之立即解除，但觀光署卻仍拿著早已失效的通知，繼續限制業者組團赴中旅遊，明顯違反法律保留原則，不法侵害業者的營業自由和民眾的遷徙自由，甘願淪為國安單位的打手，自甘墮落，令人不齒！