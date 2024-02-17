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扯陳俊翰赴造勢風險高　綠委轟王志安「又一次無知和自以為是」

▲對於王志安認為陳俊翰赴造勢晚會風險高，洪申翰表示完全看不下去，強調這樣的言論，又一次展現對障礙者人權的無知和自以為是。（圖／翻攝自洪申翰臉書）
▲對於王志安認為陳俊翰赴造勢晚會風險高，洪申翰表示完全看不下去，強調這樣的言論，又一次展現對障礙者人權的無知和自以為是。（圖／翻攝自洪申翰臉書）

記者陳威叡／台北報導

民進黨不分區立委被提名人陳俊翰日前傳出離世消息，生命鬥士殞落讓人遺憾與惋惜，大陸央視前記者王志安過去曾嘲諷陳俊翰，這次又稱陳過去參加造勢晚會「健康風險實在太高了」。對此民進黨綠委洪申翰今（17）日表示，真的完全看不下去，強調這樣的言論，完全違背與否定陳俊翰一直以來所推動的「自立生活」理念，更是又一次的展現對障礙者人權的無知和自以為是。

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陳俊翰離世後，過去曾於脫口笑嘲諷他的王志安也貼出道歉信，但歉意無法被傳達感到無限的懊悔和遺憾，另認為陳俊翰過去參加造勢晚會，「健康風險實在太高了。」對此洪申翰表示，真的完全看不下去，而這樣的言論，就是完全違背跟否定，陳俊翰一直在推動的「自立生活」理念，痛批其不只不懂台灣的民主社會，也不懂障礙者爭取平等參與政治與社會的意義。

洪申翰提及，近年來在障礙者社群越來越被重視的「自立生活」理念，說明過去障礙者被視為「殘疾」，在很多社會大眾的眼中看起來，他們是需要被「愛心、慈善」幫助的對象，卻往往忽略掉他們自主性，或認為他們就是被動接受「善心」就好。

洪申翰說，自立生活，正是要重視障礙者的自主與選擇權，打造友善的社會支持體系與政治參與機會，讓障礙者也和每個人一樣，有權利主動參與社會、參與政治，甚至自我實現。而這更是重要的社會與政治人權。所以推動「自立生活」理念的障礙者，一直非常強調要有平等的機會，能親身的社會與政治參與，而非總是被代言，而陳俊翰就是最經典的例子。

洪申翰說，陳俊翰能夠發揮自己的所學，很勇敢地選擇投入自己要的學術參與、議題與社會參與、政治參與，就是基於「自立生活」的人權理念和精神，而一個社會要讓障礙者實踐「自立生活」的理念，並不是容易的事，需要很多的觀念、資源、制度與軟硬體的完整配套，而這也正是陳俊翰和其夥伴們，一直在拼命努力的。​

洪申翰說，王志安這段發言，很明顯的又是以擔憂風險為名，否定陳俊翰主動參與政治的機會，認為他不該參與民主社會的選舉造勢現場，進行政治倡議，「這當然是和俊翰的理念，完全背道而馳。」

洪申翰表示，王的這番言論，其實是又一次的展現對障礙者人權的無知和自以為是。事實上，這正是之所以在脫口秀節目上，爆出歧視障礙者言行的根源。

​最後洪申翰說，接下來，大家會把陳俊翰的理念，繼續往前推進和實踐，尤其在他念茲在茲的《身心障礙者權利保障法》的修正上，更大程度納入「自立生活」的資源與機會保障，改善個人助理與同儕支持等等機制，「我們會帶著俊翰的意志與心願，義無反顧的一起完成。」

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