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施孝榮鬆口「轉型計畫」！民歌演唱會倒數計時　曝變最多的人是他

▲「民歌49高峰會」於今（17）日晚在台北小巨蛋登場，由施孝榮（右）領軍開唱（圖／記者陳明中攝）
▲「民歌49高峰會」於今（17）日晚在台北小巨蛋登場，由施孝榮（右）領軍開唱（圖／記者陳明中攝）

記者吳雨婕／台北報導

「民歌」系列演唱會已傳唱近20年，今年迎來倒數第二年「2024 民歌高峰會 49 PRO升級版」，於今（17）日在台北小巨蛋登場，由施孝榮領軍殷正洋、周治平、王瑞瑜、李明德、王中平、鄭怡、趙詠華、金智娟、王海玲、于台煙、許景淳、周子寒、王新蓮，共14組歌手演出，狂吸1萬粉絲朝聖。施孝榮受訪時，透露演出藝人中，變最多的人是李明德。

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今天的演唱會開場以〈微風往事〉揭開序幕，李明德、鄭怡、金智娟、王新蓮緩緩升上舞台率先登場，接著王中平、周子寒、王瑞瑜、許景淳加入演唱，結合青綠草地視覺與燈光，打造春意盎然大地回春的意象。緊接著民歌金曲〈讓我們看雲去〉由施孝榮、王海玲、殷正洋、于台煙、周治平、趙詠華共同演唱；第三首〈奔放奔放〉由12位歌手演唱，將氣氛帶上高點，引起全場1萬歌迷大合唱。

▲「民歌49高峰會」於今（17）日晚在台北小巨蛋登場，由施孝榮領軍殷正洋、趙詠華、李明德等人開唱。（圖／記者陳明中攝）
▲「民歌49高峰會」於今（17）日晚在台北小巨蛋登場，由施孝榮領軍殷正洋、趙詠華、李明德等人開唱。（圖／記者陳明中攝）
施孝榮在演唱會開始前接受媒體訪問，談到「民歌演唱會」明年將是最後一年，他直言「捨不得」，「捨不得是一種感覺，但腳步不能停，所以把最美好的時候留在回憶裡。」被問到有沒有考慮把「民歌」系列演唱會做轉型，他表示：「目前沒有規畫，好比說我製作民歌，算是一個編劇，這齣連續劇會不會有續集，我不知道。」對於「民歌」是否真的會成為絕響，沒有把話說絕。

▲「民歌49高峰會」於今（17）日晚在台北小巨蛋登場，由施孝榮領軍殷正洋、趙詠華、李明德等人開唱。（圖／記者陳明中攝）
▲▼施孝榮（上圖右）受訪時提到這幾年來變最多的是李明德（下圖左一），稱讚對方瘦身有成。上圖左為于台煙、下圖中為王中平。（圖／記者陳明中攝）
▲「民歌49高峰會」於今（17）日晚在台北小巨蛋登場，由施孝榮領軍殷正洋、趙詠華、李明德等人開唱。（圖／記者陳明中攝）
 
參與本屆民歌演唱會的歌手，一字排開都是資深藝人，施孝榮提到，這其中變得最多的就是李明德，「他從最胖變到最瘦；第二個就是我。」今天狀態頗佳的他，對於媒體的提問有問有答，說到有趣之處更是大笑出聲，展現活力，而他保持活力的方法，就是天天早上起床跑步半個小時。




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