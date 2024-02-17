上海團抵台出席台北燈節！未正式會面蔣萬安 議員批市府不給行程
台北燈節主燈「城現光龍」今（17）晚點燈，「友好燈區」展出16個台北市友好城市，其中含濟州特別自治道、日本大阪觀光局，以及上海團皆在今天上午抵台，不過有傳言指出上海團本次參訪層級降低，也未規劃與蔣萬安拜會；對此，北市觀光傳播局長王秋冬證實此事。
記者孫唯容／綜合報導
本屆傳出上海市今年參訪層級降低，據了解，參訪團層級由副主任變處長，包含上海市台辦聯絡處長徐皓、秘書處長邢彤、新聞處長陳小勇，而上海市與北市府並未安排正式會面；王秋冬表示，上海團並沒有正式規劃與蔣萬安拜會，但是晚間市長會走訪各燈區，如果到展出的「友好燈區」且各城市代表也在，現場可能就會碰面。
對此，民進黨北市議員何孟樺則痛批，北市府今年再度邀請了上海訪團在2/17到2/20前來台北參訪，「但去了哪裡？談了什麼？市府保密到家，把上海官員來台的行程當作國家機密一樣守護，連議員索資都拒絕提供。」
何孟樺說，去年2月台北市舉辦台灣燈會時，市府就有邀請上海訪團前來參訪，當時蔣萬安一樣拒絕提前公布任何行程，保密到連媒體朋友們想採訪都十分辛苦，當時她抨擊蔣萬安市府拒絕揭露上海訪團行程時，陸委會就曾建議過「北市府應依公開透明原則說明」，但北市府卻絲毫不檢討，持續充耳不聞。
何孟樺直言，市府邀請上海訪團前來的行程、會談內容，本來就應該公開透明，所有台北市民也有權知道，她要求北市府不應繼續黑箱惡例，儘速公佈所有資訊，蔣萬安千萬別真把自己當皇帝了。