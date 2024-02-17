亞洲盃男籃／謝宗融今隨中華男籃集訓、明天歸隊 能不能上要再看
2025男籃亞洲杯資格賽中華男籃集訓人員不齊一事，近期在籃壇引起軒然大波，外界也有很多討論。今（17）日中華隊練球，儘管富邦勇士也有賽事，不過富邦前鋒謝宗融直接隨國家隊行程，並未出現在場邊。富邦勇士主帥許晉哲賽後透露，謝宗融明天應該會回來，參與球隊對新竹攻城獅的比賽。
記者黃建霖/臺北報導
今天中華隊下午有練球，因此這場比賽謝宗融並未出現在場邊，而是直接就隨國家隊行程走，總教練許晉哲賽後受訪時，也確認謝宗融今天確實沒回來球隊。而針對近期敏感的「6、7人話題」，許總則表示：「我也不知道那邊（中華隊）有誰，但他（謝宗融）就是在那邊。」
中華隊明天休息一天，許晉哲表示謝宗融將會回歸，「球員自己也會想要打，怎麼會不想？而且他回來能不能上也要看，祥鈞今天也都沒上阿。」至於謝宗融這幾天沒跟富邦練，磨合上會不會有問題？對此許總不擔心，因為謝宗融畢竟已經在球隊打一段時間，不至於會有影響。
2025男籃亞洲盃資格賽，中華男籃即將在主場迎戰紐西蘭，2月22日下午七點於和平籃球館舉行。本屆亞洲盃資格賽共24隊分成6組，中華隊分到B組，隊伍分別有 : 中華台北、香港、菲律賓、紐西蘭。分組前二名直接晉級亞洲盃會內賽，分組第三名參加外卡賽，有六隊爭取前四名進入會內賽。