趙詠華「身旁另一半」換人了！情牽小29歲鮮肉 他真實身分曝光
今年迎來倒數第二年「2024 民歌高峰會 49 PRO升級版」於今（17）日在台北小巨蛋登場，由施孝榮領軍殷正洋、周治平、王瑞瑜、李明德、王中平、鄭怡、趙詠華、金智娟、王海玲、于台煙、許景淳、周子寒、王新蓮，共14組歌手演出。其中與林俊逸為「螢幕CP」的趙詠華這一次沒有與螢幕老公合作，而是改牽手小29歲的鮮肉合作，而這位神祕鮮肉的身分也跟著曝光，就是施孝榮的帥兒。
記者吳雨婕／台北報導
趙詠華演唱歌曲〈至少還有你〉、〈最浪漫的事〉2首歌組成的組曲，引人注意的是，這個舞台是由趙詠華與施孝榮年僅27歲、180公分的帥兒施少庸合作，施少庸負責彈奏鋼琴，雙方極有默契的配合，成為演唱會另一波高潮，組曲合作完畢，施少庸與趙詠華還牽著手離開舞台，引起全場尖叫聲。
事實上，趙詠華之前與林俊逸是眾所皆知的緋聞螢幕情侶，雙方還在記者會上簽署「結婚證書」，林俊逸還為女方披上頭紗、大鑽戒，非常甜蜜，不過近期由於各自忙碌，因此鮮少看到兩人同框，這一次趙詠華改牽小鮮肉，演出舞台也依舊令人讚賞。
此外，施少庸畢業於台藝大音樂系，主修聲樂，對進入演藝圈頗有興趣，但不想背著「施孝榮兒子」的標籤出道。他有著一頭飄逸的長髮、深邃大眼，滿是日系型男的風格，讓他一登台，就席捲許多人目光。
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