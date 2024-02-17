林千又切了納豆願當富商小三　還曾與「情歌天后前夫」傳緋聞

趙詠華「身旁另一半」換人了！情牽小29歲鮮肉　他真實身分曝光

▲趙詠華（前）與施孝榮帥兒施少庸合作，兩人在表演舞台上甜蜜牽手。（圖／寬宏藝術提供）
▲趙詠華（前）與施孝榮帥兒施少庸合作，兩人在表演舞台上甜蜜牽手。（圖／寬宏藝術提供）

記者吳雨婕／台北報導

今年迎來倒數第二年「2024 民歌高峰會 49 PRO升級版」於今（17）日在台北小巨蛋登場，由施孝榮領軍殷正洋、周治平、王瑞瑜、李明德、王中平、鄭怡、趙詠華、金智娟、王海玲、于台煙、許景淳、周子寒、王新蓮，共14組歌手演出。其中與林俊逸為「螢幕CP」的趙詠華這一次沒有與螢幕老公合作，而是改牽手小29歲的鮮肉合作，而這位神祕鮮肉的身分也跟著曝光，就是施孝榮的帥兒。

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趙詠華演唱歌曲〈至少還有你〉、〈最浪漫的事〉2首歌組成的組曲，引人注意的是，這個舞台是由趙詠華與施孝榮年僅27歲、180公分的帥兒施少庸合作，施少庸負責彈奏鋼琴，雙方極有默契的配合，成為演唱會另一波高潮，組曲合作完畢，施少庸與趙詠華還牽著手離開舞台，引起全場尖叫聲。

▲趙詠華與施孝榮兒子施少庸合作。（圖／寬宏藝術提供）
▲▼趙詠華（上圖右）與施孝榮兒子施少庸（上圖左、下圖）合作。（圖／寬宏藝術提供、翻攝施少庸IG）
▲施少庸有著帥氣外表。（圖／翻攝施少庸IG）
 
事實上，趙詠華之前與林俊逸是眾所皆知的緋聞螢幕情侶，雙方還在記者會上簽署「結婚證書」，林俊逸還為女方披上頭紗、大鑽戒，非常甜蜜，不過近期由於各自忙碌，因此鮮少看到兩人同框，這一次趙詠華改牽小鮮肉，演出舞台也依舊令人讚賞。

此外，施少庸畢業於台藝大音樂系，主修聲樂，對進入演藝圈頗有興趣，但不想背著「施孝榮兒子」的標籤出道。他有著一頭飄逸的長髮、深邃大眼，滿是日系型男的風格，讓他一登台，就席捲許多人目光。




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